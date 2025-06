Een voormalig Oranje-international, die in 2010 nog op het allerhoogste podium stond tijdens de WK-finale, heeft voor een opvallende stap gekozen. De 38-jarige aanvaller sluit zich aan bij een Haagse amateurclub die volgend seizoen uitkomt in de vierde klasse. En dat zorgt, terecht, voor opgetrokken wenkbrauwen in het amateurvoetbal.

Het gaat om Eljero Elia, oud-speler van onder meer Feyenoord, Juventus, FC Twente en ADO Den Haag. De aanvaller werd zondag officieel gepresenteerd door SV Madestein, een club die onlangs via de nacompetitie promoveerde naar de vierde klasse. Elia moet bij het team van trainer Cihan Meijer vooral ervaring en kwaliteit toevoegen in de strijd om handhaving.

Voormalig Oranje-international vertelt bizarre anekdote over tijd in Italië: 'Buurman is vermoord' Ex-voetballer Eljero Elia heeft openhartig verteld over zijn tijd in Italië. De 30-voudig Oranje-international werd opgepikt door Juventus, maar beleefde daar een vreselijke tijd. "Ik vond het gewoon niet meer veilig".

Van WK-finale naar vierde klasse

Voor Elia is het zijn tweede Haagse amateurclub sinds hij in 2022 zijn profcarrière beëindigde. Afgelopen seizoen kwam hij nog uit voor eersteklasser FC Skillz, waar hij slechts een handvol wedstrijden speelde. Zijn keuze voor Madestein mag dan lager zijn qua niveau, de club is trots. "We willen hem niet alleen verwelkomen, maar vooral het respect geven dat hij dubbel en dwars verdient", aldus de club in een verklaring op de website.

Ook over zijn status bestaat geen twijfel in Den Haag. "Zijn enorme bijdrage aan het Nederlandse voetbal heeft hem een legendarische status gegeven", klinkt het. "En het is een eer dat hij ervoor heeft gekozen om zijn ervaring en passie met ons te delen."

Eljero Elia rectificeert eerder bericht over tweede amateurwedstrijd: 'Scheids had geen medelijden' Eljero Elia speelt tegenwoordig bij de amateurs van FC Skillz. Daar bij de zaterdagamateurs gaat het niet zo gemoedelijk, merkt de voormalig Oranje-international, die nog minuten maakte in de verloren WK-finale van 2010. Elia voelde zich onveilig tijdens zijn tweede duel voor FC Skillz, maar later kwam hij met een bericht waarin hij tekst en uitleg gaf.

Publiekstrekker voor Haagse vierdeklasser

Elia, goed voor ruim 30 interlands en deelname aan grote toernooien, brengt dus niet alleen een bak aan ervaring, maar ook aandacht met zich mee. Of hij komend seizoen echt wekelijks op de velden te zien zal zijn, blijft even afwachten. Maar één ding is duidelijk: de vierde klasse is er in elk geval een publieksmagneet rijker.