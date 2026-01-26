Royal Antwerp staat achtste in de Belgische competitie en de laatste twee wedstrijden werden verloren. De supporters beginnen te morren en ook de Nederlandse aanvaller Vincent Janssen moet zich verantwoorden.

Janssen, die 22 keer uitkwam voor Oranje, zat in zijn auto en wilde het complex van Antwerp verlaten, toen een jochie hem benaderde. De Brabantse aanvaller wilde wel even babbelen met de jonge fan.

De jongen begon nog heel vleiend, door te stellen dat Antwerp laatst zo goed speelde in de beker. Toen werd gewonnen van RAAL La Louvière. Daarna werd zijn toon kritischer. "Het lijkt de laatste weken dat jullie niet je best doen", zo stelt hij.

'Dat is het belangrijkste'

Janssen reageert zo: "We doen ons best wel. We doen ons best, altijd. Of het nou de beker is of de competitie, we doen altijd ons best."

Vervolgens stipt de vermoedelijke vader van het jochie aan dat het kind gisteren zelf ook zijn best deed bij zijn voetbalwedstrijd. Janssen zegt: "Heb je gewonnen? Maar wel je best gedaan? Het naar je zin gehad, vond je het leuk? Dat is het belangrijkste."

Ontslag

Antwerp heeft eind november 2026 trainer Stef Wils ontslagen. Dat gebeurde enkele uren nadat de Belgische kampioen van het seizoen 2022/2023 op eigen veld had verloren van hekkensluiter Dender (1-2). Wils was afgelopen zomer door technisch directeur Marc Overmars aangesteld als coach, nadat hij de maanden ervoor had gewerkt als assistent van de Nederlander Andries Ulderink. Diens contract werd niet verlengd.

Wils (43) begon met zijn ploeg nog redelijk aan het seizoen met 9 punten uit de eerste vijf duels, maar in de laatste tien competitieduels voor het ontslag werd maar één keer gewonnen.

Oranje

In 2023 besloot Janssen zich niet meer beschikbaar te stellen voor het Nederlands elftal. "Mijn focus ligt nu voor de volle 100 procent op Royal Antwerp FC en vanaf nu ben en blijf ik supporter van Oranje", schreef Janssen op social media. De Brabander, die in 22 interlands zeven doelpunten maakte, sprak van "een moeilijke beslissing" die hij heeft moeten nemen.

"Zaterdag heb ik de bondscoach en de KNVB gevraagd om mij in de toekomst niet meer op te roepen voor het Nederlands elftal. Ze reageerden begripvol en dat heb ik erg op prijs gesteld. Mensen die mij kennen, weten dat spelen voor mijn land een droom was en ik vind dat nog altijd een hele eer."