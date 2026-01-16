Voormalig topvoetballer Gregory van der Wiel (37) is in een strijd verwikkeld om zijn huis te behouden. Een schuldeiser wil dat het huis wordt geveild, zodat die persoon zijn geld terug kan krijgen. Van der Wiel heeft dat voor de tweede keer geblokkeerd.

De zaak sleept al jaren. Ook in 2025 was er een rechtszitting waarin de voormalig speler van onder meer Ajax en Paris Saint-Germain de pogingen van de schuldeiser om zijn huis te verkopen wist te dwarsbomen. Dat lukte Van der Wiel begin dit jaar opnieuw.

Lening

De basis van de kwestie is dat de ex-international van Oranje een flink geldbedrag leende om daarmee te investeren. Het gaat nu nog om de 640.000 euro die resteert van een grotere lening. Volgens Quote leende de voetballer dat van 'een vennootschap gelinkt aan Quote 500-lid Gordon F.' Die naam is afgekort vanwege de criminele antecedenten van F.

Rechtbank

Donderdag verscheen Van der Wiel, die met Oranje de finale van het WK 2010 verloor, in de rechtbank om op te komen voor zijn belangen. De advocaat van Van der Wiel bepleit dat de voormalig topspeler ook zonder verkoop van de woning in staat is om zijn schulden af te lossen. Er zou geen sprake van zijn dat hij financieel gezien bij de grond zit.

Ook is hij volgens de advocaat bereid om zijn woning in Amstelveen te verkopen. Met overwaarde. De geschatte waarde is 2,6 miljoen euro. Een veiling is dus in niemands belang, want bij veilingen leveren woningen in regel minder op dan hun marktwaarde.

Geen veiling

De rechter hoorde beide kanten aan en besloot dat de aanvraag van de schuldeiser niet gehonoreerd hoeft te worden. Van der WIel krijgt vijf maanden de tijd om financiering te regelen. De schuldeiser mag geen nieuwe pogingen ondernemen om het huis te laten veilen. Ook moet de leninggever de proceskosten ophoesten.

Quote 500

Eerder meldde het platform Bekende Buren dat de villa van de 37-jarige Van der Wiel geveild zou worden op 26 januari. Er was beslag gelegd op de woning omdat de ex-rechtsback met aanhoudende geldproblemen zou kampen. Alles draait rondom een lening die Van der Wiel in 2022 afsloot bij een volgens Quote bekende Quote 500-familie. Het gaat om een bedrag van liefst 850.000 euro, waarmee de oud-topvoetballer wilde beleggen.