AZ heeft de schandalige vertoning van vorige week tegen Ilves Tampere (4-3 verlies) met recht rechtgezet. De Alkmaarders beslisten de return in eigen huis al in de eerste helft door vier keer te scoren. In de tweede helft was het tempo laag, maar werd nog wel de 5-0 gemaakt. Het werd 8-4 over twee wedstrijden en daardoor is AZ een ronde verder in de kwalificatie voor de Conference League.