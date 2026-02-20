Kjeld Nuis (36) pakte donderdag waanzinnig olympisch brons op de 1500 meter. De Nederlandse schaatsveteraan reed een waanzinnige rit tegen Zhongyan Ning en mocht samen met de Chinees en Jordan Stolz naar het podium. Edwin van der Sar, een ander Nederlands sporticoon die op late leeftijd piekte, maakte het van dichtbij mee.

De inmiddels 55-jarige oud-keeper van het Nederlands elftal was eerst bij de wedstrijd, vervolgens vierde hij het feestje mee in het TeamNL Huis in Milaan. "Heel gaaf, uiteraard. Het is mooi te zien hoe sport altijd verbroedert", vertelde een enthousiaste Van der Sar tegenover Sportnieuws.nl. "En we ook heel succesvol zijn en mooie prestaties leveren."

Van der Sar is een paar keer op Zomerspelen geweest, maar dit is zijn eerste winterse editie. "We werden toch een beetje jaloers gemaakt, een aantal vrienden van ons was geweest. Dan is Milaan niet zo heel ver om hee te gaan en even een paar dagen te genieten van wat topsport te bieden heeft. Blijft toch het mooiste dat mannen en vrouwen zich heel het jaar het schompes trainen, om hier een topprestatie neer te zetten."

Bronzen Kjeld Nuis

Zelf was Van der Sar 37 toen hij zijn laatste eindtoernooi keepte in 2008 namens Oranje. Dat jaar won hij ook de Champions League met Manchester United. De voormalig doelman weet dus als geen ander hoe het is om op late leeftijd goed te zijn. Iets wat Nuis ook bewees in Milaan met zijn bronzen plak. "Ik heb hem net gesproken. Het is natuurlijk fantastisch voor hem; op het moment dat je het moet doen, dat het ook gebeurt voor hem."

Gemiste Zomerspelen

Als voetballer maakte Van der Sar geen Spelen mee. In 1991 werd hij met het olympisch elftal uitgeschakeld voor de Zomerspelen van het jaar erop in Barcelona. "Dat was toen best wel een dingetje. Maar in de voetballerij staan WK’s en EK’s natuurlijk iets hoger in het vaandel. Komende zomer verhuizen ook veel mensen naar Amerika (voor het WK, red.)", verwacht de 130-voudig international.