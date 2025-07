Voormalig Premier League-scheidsrechter Mark Clattenburg heeft een heftige onthulling gedaan. De Brit gaf toe dat hij overwoog een einde aan zijn leven te maken nadat hij betrokken was bij een rel rondom racisme.

De controverse vond plaats in 2012 na een beladen wedstrijd tussen Chelsea en Manchester United op Stamford Bridge. Tijdens deze pot zou Clattenburg, volgens Chelsea-spelers, een racistische opmerking hebben gemaakt richting Obi Mikel, een Nigeriaanse middenvelder van Chelsea.

Wat er exact werd gezegd, is nooit bevestigd, maar het zou gaan om een belediging met een raciale lading. Twee spelers van de Londenaren, waaronder Ramires, dachten dit te hebben gehoord en maakten hier melding van.

Dit leidde tot onderzoeken door zowel de Engelse voetbalbond (FA) als de politie. Clattenburg werd uiteindelijk vrijgesproken door de FA, en het onderzoek van de politie werd stopgezet.

Heftige periode

Dit was een zeer heftige periode voor de oud-scheidsrechter. Het was zelfs zo erg dat hij overwoog er een einde aan te maken. "Ik denk dat dat het moment was waarop ik het dichtst ben geweest bij, a, zelfmoord en, b, ermee stoppen. Als ik geen uitweg had gehad en ik geen wedstrijden meer had kunnen fluiten — wat had ik dan nog kunnen doen?", aldus Clattenburg in de podcast High Performance.

113 zelfmoordpreventieWorstel je zelf met nare gedachtes? Bel 113.

Hij vervolgde: "Als ik een racist ben, krijg ik geen normale baan meer. Dan krijg ik geen werk meer in de sport. Mijn leven is voorbij. De gevolgen van die beschuldigingen brachten me in een situatie waarin ik dacht: 'Ik heb geen uitweg meer'."

Familie

Vervolgens kreeg Clattenburg de vraag waarom hij er toch voor koos om er geen einde aan te maken. Volgens hem had dit allemaal te maken met zijn familie, en dan met name zijn jonge dochtertje. "Ze was nog zo klein. Ik had haar op de wereld gezet en het was mijn verantwoordelijkheid om voor haar te zorgen", zo vertelde hij erover.

Stel hij had geen kinderen gehad, dan had het zomaar anders kunnen lopen. "Er waren momenten waarop dat het enige was wat goed voelde. Als ik alleen was geweest, en single, dan was dat de makkelijkste beslissing ter wereld geweest. Maar als je verantwoordelijkheden hebt, dan geeft dat je de kracht om door te vechten."

Finales

Clattenburg was van 2006 t/m 2017 actief als scheidsrechter. In 2016 floot hij de finales van de Champions League en het Europees kampioenschap voetbal. In 2017 werd hij scheidsrechtersbaas in Saoedi-Arabië.