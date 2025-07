De Spaanse basketballer Ricky Rubio spreekt openhartig over een donkere periode in zijn leven. In een zeldzaam interview vertelt hij hoe de druk van het topsportleven en persoonlijke tegenslagen hem bijna de das om deden. Rubio, ooit gezien als het grote talent van Europa en bekend uit de NBA, deelt zijn worsteling met mentale problemen en hoe hij zelfs aan zelfmoord dacht.

De druk van het leven als topsporter bleek voor Rubio zwaar te wegen. De basketballer, die al op jonge leeftijd werd bestempeld als het grote talent van Europa en later naam maakte in de NBA als point guard voor de Cleveland Cavaliers, raakte diep in een mentale crisis. In een emotioneel interview met het Spaanse programma Lo de Évole onthult hij hoe blessures, het verlies van zijn moeder en het zware NBA-schema hem bijna het leven kostten.

Slapeloze nachten en duistere gedachten

Rubio beschrijft een ingrijpend moment in een hotelkamer waarin hij zich afvroeg of hij nog wilde doorgaan met het leven. "Op een nacht zei ik tegen mezelf: Ik wil niet meer doorgaan. Niet met basketbal… maar met het leven", vertelt hij openhartig. Een gescheurde voorste kruisband, het verdriet om zijn zieke en overleden moeder, en het zware NBA-schema maakten hem 'van binnen leeg'.

De zware mentale druk leidde tot slapeloze nachten en onrustige gedachten. "Ik probeerde te functioneren als een robot, maar drie dagen lang kon ik geen oog dichtdoen. Ik keek in de spiegel en voelde dat er iets niet klopte. Ik heb een gezin, een zoon… maar op dat moment voelde ik dat iets me overnam", aldus Rubio.

i Ricky Rubio speelt tegenwoordig in eigen land bij FC Barcelona. ©Getty Images

De druk van het jonge leven in de schijnwerpers

Vanaf zijn debuut op 14-jarige in de hoogste Spaanse competitie leefde hij volgens een 'vooraf bepaald scenario'. Rubio vraagt zich hardop af wie dat scenario eigenlijk schrijft en benadrukt dat er altijd een mens achter de sporter zit, ook al zien fans en media vooral de prestaties. "Je moet de hele waarheid laten zien, niet alleen de mooie kant", stelt hij.

Daarnaast reflecteert Rubio op de enorme druk die komt kijken bij het jong opgroeien in de spotlight. "Niemand hoort zo jong in die schijnwerpers te staan, hoe goed je ook bent", klinkt de Spanjaard. "Je brein is nog niet volgroeid en je bent niet voorbereid op de harde wereld van topsport en media."

Focus op mentale gezondheid

In die moeilijke tijden vond Rubio steun bij landgenoot en mentor Pau Gasol. "Pau was een van de mensen waar ik het meest naar keek", gaat de worstelende basketballer verder. "Hij gaf me advies waar ik veel aan had. Man, waarom heeft hij dat niet op mijn eerste dag gezegd?". Die woorden hielpen hem om beter om te gaan met de druk van het leven als topsporter.

Hoewel Rubio officieel nog geen afscheid van het basketbal heeft aangekondigd, stopte hij begin seizoen 2023/2024 met spelen om zich te richten op zijn mentale gezondheid. Zijn boodschap aan jonge sporters is duidelijk. "Zorg goed voor je mentale welzijn. Het kan je verrassen. Het is geen zwakte om hulp te zoeken of je kwetsbaar op te stellen. We moeten elkaar steunen."