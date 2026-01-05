Manchester United zorgde voor groot nieuws in de sportwereld door op maandagochtend trainer Ruben Amorim te ontslaan. Er was in ieder geval één speler die de nodige problemen had met de Portugese coach, en dat liet hij weten ook.

Alejandro Garnacho vertrok afgelopen zomer met de nodige bombarie bij Manchester United. Chelsea durfde wel 46 miljoen euro voor de 21-jarige buitenspeler neer te leggen, nadat de Argentijn in de clinch kwam te liggen met Amorim. De trainer gaf hem vorig seizoen steeds minder speeltijd.

Zo liep hij na een wissel tegen Ipswich Town direct naar de kleedkamer. In de finale van de Europa League (die Tottenham Hotspur met 1-0 won) kreeg Garnacho slechts een handvol minuten, wat voor veel woede zorgde bij hem en zijn management. Het zorgde ervoor dat de talentvolle aanvaller persona non grata werd in Manchester en dus zat er niks anders op dan te vertrekken.

Sneertje op sociale media

Garnacho streek in oktober van 2020 neer bij Manchester United, dat hem overnam van Atlético Madrid. Sindsdien brak hij door in het eerste elftal van The Red Devils en speelde hij liefst 144 wedstrijden, waarin hij 26 keer scoorde en 22 assists gaf. Niet voor niks voelde Garnacho zoveel pijn toen hij geen toekomst meer zag bij 'zijn' club.

Toen maandagochtend het nieuws naar buiten kwam dat Amorim werd ontslagen als trainer van Manchester United, kon Garnacho het dan ook niet laten om een 'like' achter te laten op de Instagram-post van transfergoeroe Fabrizio Romano. Daarmee liet de 8-voudig international van Argentinië nogmaals zien hoe hij over Amorim denkt.

