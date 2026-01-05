De periode van Ruben Amorim bij Manchester United is uitgegroeid tot een van de meest teleurstellende episodes in de recente geschiedenis van de club. De Portugees, die in november 2024 werd aangesteld als opvolger van Erik ten Hag, liet een dramatisch rapport achter. Van zijn 63 wedstrijden als hoofdtrainer won hij er slechts 24, een winstpercentage van 38,71 procent. Daarmee doet hij het slechter dan elke United-manager sinds 1971.

Ook op het gebied van prijzen blijft Amorim ver achter bij zijn voorgangers. Waar vrijwel elke United-manager sinds de jaren ’80 ten minste één trofee wist binnen te halen, denk aan José Mourinho met de Europa League en League Cup, Louis van Gaal met de FA Cup, of Ten Hag met de League Cup en de FA Cup, bleef Amorim volledig prijsloos. Zelfs David Moyes won nog de Community Shield. De Portugees is daarmee een van de weinigen in het moderne tijdperk die geen enkele beker aan zijn periode kan koppelen.

Vergelijking met Erik ten Hag

De vergelijking met zijn directe voorganger Erik ten Hag valt voor Amorim bijzonder zwaar uit. Ten Hag stond 128 officiële wedstrijden aan het roer bij United. Daarin boekte hij 70 overwinningen, tegenover 35 nederlagen en 23 gelijke spelen. Dat leverde hem een puntengemiddelde op van 1,82 per duel. In de Premier League kwam Ten Hag uit op een winstpercentage van 52 procent, met 1,72 punten per wedstrijd. Bovendien pakte de Nederlander twee prijzen: de League Cup in 2023 en de FA Cup in 2024, waarmee hij wél iets tastbaars toevoegde aan zijn periode op Old Trafford.

Ook qua duur van het dienstverband verbleekt Amorim. Hij hield het 420 dagen vol, wat hem in een rijtje plaatst van kortst dienende managers uit het recente United-tijdperk. Alleen David Moyes moest sneller vertrekken (295 dagen). Ter vergelijking: Ten Hag bleef 850 dagen aan het roer, Ole Gunnar Solskjaer 1068 dagen, José Mourinho 900 dagen. En niemand komt uiteraard in de buurt van de 9733 dagen van Sir Alex Ferguson.

Nieuw dieptepunt

De conclusie is onontkoombaar: waar Ten Hag ondanks een dip in zijn tweede jaar nog twee prijzen en degelijke statistieken kon voorleggen, ging het onder Amorim op vrijwel elk vlak bergafwaarts. Zijn ontslag komt dan ook niet als verrassing, maar markeert wel een nieuw dieptepunt voor een club die nog steeds wanhopig op zoek is naar stabiliteit en succes.

