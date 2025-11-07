De voormalige Zwitserse voetballer Kay Voser werkte na zijn spelerscarrière als tv-expert voor SRF. In 2023 raakte hij echter in een psychose en veranderde zijn leven drastisch. Binnen bijna een jaar verloor hij alles wat hem dierbaar was en belandde hij in de gevangenis.

Tijdens een extreem zware periode was hij opvallend actief op sociale media. Op Instagram plaatste hij verhalen waarin hij de ene keer mensen aanviel en de andere keer geld uitdeelde. Zijn bizarre gedrag leidde uiteindelijk tot vier maanden voorarrest.

In de bak

Achter de tralies wist hij echter mentaal te herstellen en trok hij zich vervolgens een tijdje terug. Hij realiseerde zich dat hij met zijn acties veel mensen had gekwetst, maar zijn naasten stonden altijd achter hem. "Mijn beste vrienden zijn er nog steeds, mijn familie ook. Er zijn ook mensen die geen contact meer met me willen en mijn excuses niet accepteren. Dat respecteer ik," aldus Kay Voser.

Tegen de Zwitserse krant Neue Zürcher Zeitung heeft hij nu voor het eerst openlijk gesproken over hoe hij, met de nodige afstand, terugkijkt op de moeilijkste periode van zijn leven. "Ik voel me verantwoordelijk voor het leed dat ik heb veroorzaakt. En tegelijkertijd voel ik de verantwoordelijkheid om, al is het maar een beetje, bij te dragen aan bewustwording. Daarom doe ik dit. Ik zie het ook als een uiting van liefde voor degenen die ik pijn heb gedaan."

"Je bevindt je in een andere realiteit en begrijpt niet wat er gebeurt. Een psychose is bijna reëler dan een normale toestand, omdat alle gevoelens veel intenser zijn en je zoveel indrukken tegelijk krijgt dat het te veel is. Ik had bijvoorbeeld tijdens mijn psychose soms het gevoel dat ik eindelijk gezond was. Ik bleef volledig alleen, met alleen mijn eigen waarheid."

Levensgevaarlijk

Na alles wat er gebeurde, zat Voser er enorm doorheen. "Het was levensgevaarlijk. Toen ik me realiseerde wat er was gebeurd, wilde ik niet meer leven. Ik begreep niet hoe dit allemaal had kunnen gebeuren. Ik dacht dat ik alles kwijt was. Meerdere keren zei ik tegen mezelf dat ik liever een jaar in coma had gelegen dan een psychose te hebben doorgemaakt."

"Ik doe er alles aan om te voorkomen dat het ooit terugkomt. Er waren momenten dat het de afgelopen maanden kritiek was, maar ik weet hoe ik erop moet reageren," zei de voormalige verdediger van teams als Fulham, Sion en Zürich. De 38-jarige probeert nu een normaal leven te leiden, zijn fouten goed te maken en anderen te helpen door bewustzijn te creëren.