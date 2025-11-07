Groningen-keeper Etienne Vaessen haalde opgelucht adem nadat zijn rode kaart in de bekerpot niet leidde tot een schorsing. De 30-jarige doelman van het Surinaams elftal moet nu echter alsnog vrezen voor een straf.

De in Breda geboren Vaessen, van wie de opa van vaders kant geboren is in Suriname, kreeg tegen Sparta een rode prent vanwege hands. Op dat moment, een minuut of vijf voor het einde, zag het er al hopeloos uit voor Groningen.

De tussenstand was 4-2 in Spartaans voordeel. En het werd nog erger, want Vaessen moest naar de kant, veldspeler Mats Seuntjens kwam onder de lat en prompt werd het 5-2.

Schorsing?

Daarmee was de kous nog niet af, want de aanklager van de voetbalbond KNVB eiste één wedstrijd schorsing. Groningen was het oneens met dat verdict, tekende beroep aan en won die zaak. De redenering is dat het niet bewezen kan worden dat de handsbal van Vaessen een scorsingskans van Sparta voorkwam.

De aanklager komt nu met een tegenstoot. "De aanklager is van mening dat de tuchtcommissie Vaessen ten onrechte heeft vrijgesproken en er dus wél voldoende bewijs is dat er een duidelijke scoringskans is ontnomen door de handsbal van de Groningen-keeper", schrijft FC Groningen.

Groter issue

En er staat nog een groter issue op de agenda, meent de aanklager. "Is het aan de tuchtcommissie om bij de beoordeling van een rode kaart, die gegeven is wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans, een volledige eigen herbeoordeling uit te voeren op basis van eigen interpretatie van tv-beelden en daarbij in de beslissing het unanieme oordeel van het arbitrale team terzijde te schuiven?", aldus de aanklager.

"Of dient zij in dergelijke gevallen uit te gaan van de professionaliteit en de beoordelingsvrijheid van de arbitrage en zich derhalve te beperken tot een toetsing waarbij alleen tuchtrechtelijk wordt ingegrepen bij evidente fouten?"

NEC

Wanneer deze casus wordt behandeld en wanneer er een uitspraak komt is momenteel onbekend. Vaessen kan daardoor zondag aanterden tegen NEC in de Eredivisie.

