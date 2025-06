Vraagtekens bij opvallende actie van Memphis Depay: 'Dat vond ik irritant'

Memphis Depay is hard op weg om de topscorer aller tijden te worden van Oranje. Zelf is hij daar niet mee bezig, beweert de 31-jarige aanvaller. Maar daar gelooft oud-international Willem van Hanegem weinig van.

Het kan komende dinsdag tegen Malta al gebeuren: de spits van Corinthians heeft nog twee goals nodig om Robin van Persie (50 doelpunten) te evenaren. Bij een hattrick tegen het nietige Malta is Memphis Depay er dus al voorbij.

Dat Memphis niet bezig is met die topscorerstitel gelooft Van Hanegem niet. Hij schrijft in zijn nieuwste column in het AD: "Maar als dat zo was, had hij die bal tegen Finland toch wel breed gelegd op Jeremie Frimpong toch? Ik vond dat irritant." Het Nederlands elftal won afgelopen zaterdag met 2-0 van Finland in de WK-kwalificatie.

Scorende Memphis Depay zit Robin van Persie op de hielen: 'Het zou kunnen' Robin van Persie zal dinsdag met angst en beven naar Nederland - Malta kijken. Tegen het mini-landje kan Memphis Depay namelijk zijn recordaantal doelpunten voor het Nederlands elftal evenaren of misschien zelfs verbreken. Depay scoorde tegen Finland zijn 48ste en heeft er dus nog twee nodig om de 50 van all-time topscorer Van Persie te halen.

Kritiek op Flekken en Reijnders

Memphis was niet de enige speler die het te verduren kreeg van Van Hanegem. Hij had zijn pijlen ook gericht op Mark Flekken en Tijjani Reijnders. 'Ergerlijk' noemde hij het hoe Flekken zoveel ballen inleverde, terwijl de keeper normaal gesproken juist zo goed kan voetballen. En over Reijnders: "Die de bal komt halen en dan meteen weer in de buurt blijft voor een combinatie en zo de ruimtes keer op keer klein maakt met al dat loopwerk."

Nederlands elftal mist twee selectiespelers na wedstrijd tegen Finland: tien man werkt training af op Zeist De selectie van Oranje blijft een dag na de eerste WK-kwalificatie-overwinning tegen Finland over met 21 man. Jorrel Hato is overgeheveld naar Jong Oranje omdat Nathan Aké fit genoeg is. OokTijjani Reijnders is afwezig, hij is naar Manchester om de medische keuring te doen. Tien wisselspelers werken een volledige training af op Zeist.

Jan Paul van Hecke

Jan Paul van Hecke had voor het eerst een mindere avond in het shirt van Oranje, maar juist de centrale verdediger werd gespaard door Van Hanegem. "Maar we deden nou ook net of hij daar in Helsinki drie tegentreffers heeft weggegeven, dat is ook onzin. Van Hecke krijgt nu wat elke speler meemaakt. Na een leuk debuut of een leuke paar wedstrijden komt de kritische blik pas bij de mensen."

Vooruitblikkend op de wedstrijd tegen Malta in Groningen verwacht de oud-sterspeler van Feyenoord een saaie avond, omdat de tegenstander simpelweg van een zwak niveau is.

Alles over de WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.