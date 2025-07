EK-winnares Lucy Bronze speelde een sleutelrol voor Engeland tijdens het toernooi in Zwitserland. Met haar ervaring en vechtlust trok ze haar team door de zware wedstrijden heen. Maar na de gewonnen finale tegen Spanje onthulde ze iets wat voor veel verbazing zorgt: ze speelde het héle toernooi met een gebroken scheenbeen. In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast reageren Ellen Hoog en Naomi van As geschokt.

“Een opvallend feitje: Bronze heeft het hele EK met een gebroken scheenbeen gespeeld”, begint Hoog. Van As reageert vol verbazing: “Ik geloof mijn ogen niet. Mijn oren niet, sorry. Ik kan er niet eens meer van praten. Hoe kán dat?!”

'Dat moet wel een scheurtje zijn'

Van As probeert het te bevatten: “Een scheurtje? Dat moet het wel zijn. Je kunt toch niet met een helemaal doormidden gescheurd scheenbeen spelen?” Hoog legt uit: “Ze is zó belangrijk. Ze is super ervaren, en op haar positie had Engeland weinig andere ervaren speelsters. Daarom hebben ze ervoor gekozen haar te laten spelen. In de finale werd ze in de verlenging overigens gewisseld vanwege een knieblessure aan haar andere been.”

Kritisch

Toch hebben Hoog en Van As hun bedenkingen. Hoog: “Hoe lang gaat Bronze nu niet kunnen spelen? De club is uiteindelijk de dupe. Die kunnen haar voorlopig niet gebruiken.” Van As: “Ik ben benieuwd wat de club hiervan vindt achteraf, ja.”

Ervaren kracht

Het is niet gek dat Wiegman haar wilde laten staan. Bronze is 33, speelt al sinds 2003 voor het nationale team en stond inmiddels 36 keer op het veld tijdens eindtoernooien. Ook in dit EK was ze beslissend: ze benutte de winnende strafschop in de kwartfinale tegen Zweden.

Zelf zei Bronze na afloop van het toernooi: “Niemand wist ervan. En nu heb ik ook nog een blessure aan de knie van mijn andere been. Misschien kreeg ik daarom na die wedstrijd tegen Zweden zoveel lof van mijn teamgenoten. Ik heb veel pijn, maar dat hoort erbij als je voor Engeland speelt. Dat blijf ik doen.”

Ook bondscoach Sarina Wiegman sprak na afloop haar bewondering uit: “De hele ploeg heeft een geweldige mentaliteit, maar Lucy heeft echt een bizarre mentaliteit.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken de tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend in de Sportnieuws.nl-podcast. In deze aflevering: hoe Sarina Wiegman haar derde EK-finale op rij won, het einde van de Tour de France en hoe Max Verstappen net naast het podium greep ondanks de regen. Beluister de aflevering via je favoriete podcastapp of hieronder: