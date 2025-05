Vrees voor kampioenschap Ajax: 'Dan is het wel klaar'

Ajax staat voor de belangrijkste wedstrijd van het seizoen, zo voelt het althans voor menig fan van de - nu nog - koploper in de Eredivisie. Alles valt of staat met winst bij FC Groningen woensdagavond, denkt ook Vincent van der Voort. De ex-profdarter draagt Ajax al jaren een warm hart toe, maar leeft nu ook tussen hoop en vrees.

Slechts één punt haalde Ajax uit de afgelopen drie duels, waardoor de riante voorsprong op nummer twee PSV terugliep van negen naar één schamel puntje. Met nog twee lastige duels te gaan is de hoop op het kampioenschap flink geslonken in Amsterdam. Juist in het zicht van de haven dreigt het mis te gaan voor Ajax. "Het leek helemaal nergens op", zet hij over 'zijn cluppie' in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Verbazing over Wout Weghorst na zeperd in titelstrijd: 'Hij doet altijd alsof zijn hele familie is omgekomen' Ajax ging zondag in eigen huis met 3-0 onderuit in eigen huis tegen NEC en daardoor is het gat met PSV nog maar één punt in de strijd om de landstitel. De zeperd maakte veel emoties los bij spits Wout Weghorst. De spits barstte in tranen eruit en dat viel bij Johan Derksen niet goed.

'Een soort verlamming'

Hij zag de 3-0 thuisnederlaag tegen NEC ook niet aankomen. "Dat was echt heel slecht. Het was een soort verlamming. Het was natuurlijk ook best lastig spelen als je eerst Feyenoord - PSV hebt. Dat was de hele tijd gunstig en dan uiteindelijk niet." Maar na die opmerking grijpt presentator Damian Vlottes in. "Vincent, het doel is het hele jaar geweest om Champions League te halen. Toen Feyenoord verloor was dat officieel binnen. Zo kun je het ook zien."

Onthulling Ajax-aanvoerder Jordan Henderson maakt veel los: 'Dat zou ik heel heftig vinden' Ajax-aanvoerder Jordan Henderson heeft veel moeten opofferen om in Amsterdam te kunnen spelen. In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As de persoonlijke gevolgen van zijn keuze, want is die het wel waard?

'Leek helemaal nergens op'

Maar die leuk bedoelde opmerking schiet bij Van der Voort in het verkeerde keelgat. "Fantastisch, top", reageert hij cynisch. "Ik zag niet echt een team dat koste wat kost wilde winnen. Dat getik en rustig aan doen... Tegen Sparta (1-1 in de blessuretijd, red.) wilden ze echt winnen, nu leek het helemaal nergens op. Tegen Groningen moet het echt beter en daarna tegen FC Twente... Lastige potjes", weet hij. Toch put de ex-profdarter hoop uit het verleden, toen Ajax bijvoorbeeld in 2011 in de laatste thuiswedstrijd ook tegen FC Twente kampioen werd.

Johan Derksen ziet 'onwerkelijk' Ajax: 'Niet beter dan welke club ook in het linkerrijtje' Ajax staat nog maar één punt voor op PSV in de strijd om het landskampioenschap. Bij Vandaag Inside kreeg Telegraaf-columnist Valentijn Driessen de vraag of de Amsterdammers nog wel kampioen worden. "Iedereen doet heel zenuwachtig, maar ze hebben alles nog in eigen hand."

'Dan is het wel klaar'

"Als je bij Groningen weet te winnen, dan komt het thuis tegen FC Twente wel goed. Maar als het daar misgaat, is het wel klaar", voorspelt Van der Voort. Vervolgens krijgt hij de vraag of Ajax na zondag 18 mei met de landstitel staat. "Zoals het nu voelt niet", begint hij nog voorzichtig. Maar als hij van Vlottes 'ja' of 'nee' moet zeggen, draait hij als een blad aan de boom en is daar ineens de Amsterdamse branie. "Natuurlijk", is hij stellig over het aanstaande kampioenschap van Ajax.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Beluister de podcast