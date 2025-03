Vrees wordt werkelijkheid voor Arne Slot na Champions League-drama: 'Dan verwachten we hem pas terug'

Arne Slot beleefde dinsdag een uiterst pijnlijke voetbalavond. In de Champions League was hij met Liverpool na een ijzersterke competitiefase gebombardeerd tot titelfavoriet, maar in de achtste finales ging het tegen Paris Saint-Germain helemaal mis na strafschoppen. En dat bleek niet het enige slechte nieuws van de avond.

Liverpool had vorige week onverdiend met 0-1 gewonnen in Parijs, maar kreeg op Anfield een koekje van eigen deeg. De Parijzenaars wonnen met 0-1 waardoor het verlengen en uiteindelijk strafschoppen nemen werd. Daarin waren de Fransen duidelijk beter. Alleen Mo Salah scoorde, terwijl Darwin Nunez en Curtis Jones hun pingel misten. Bij de Fransen gingen alle vier de pogingen er in.

Een dreun voor Liverpool en Slot. Want hoewel de hard op weg zijn naar de landstitel, werd er zelfs door de buitenwacht al gesproken van het winnen van liefst vijf prijzen. Dat zat er na de uitschakeling in de FA Cup al niet in, maar de CL-exit zal nog meer pijn doen.

Britse media schetsen doemscenario voor Arne Slot na drama met Liverpool: 'Dat wordt een loodzware strijd' Arne Slot moest dinsdagavond een enorme dreun verwerken met de uitschakeling in de Champions League. Liverpool werd na penalty's uit het toernooi geknikkerd door PSG en dus is de Europese droom voor de Engelse koploper voorbij. In de Britse media worden er direct doemscenario's geschetst na de pijnlijke uitschakeling.

Enkelblessure

Wie ook lijdzaam toekeek, was Trent Alexander-Arnold. De verdediger ging in de 73ste minuut naar de kant en dat was niet uit luxe. Hij liep een ogenschijnlijk lelijke blessure op aan zijn enkel toen hij de bal probeerde te veroveren. Daardoor mist hij zeker de League Cup-finale tegen Newcastle United van aanstaande zondag.

Dat zei Slot vrijdag op de persconferentie voorafgaand aan de bekerfinale. "Maar hoe lang het gaat duren, moet nog worden beoordeeld, maar we verwachten hem zeker voor het einde van het seizoen terug", aldus Slot, die wel kan rekenen op Ibrahima Konaté.

Laatste wedstrijd voor Liverpool?

De back die al zijn hele leven voor The Reds speelde komt dus naar alle waarschijnlijkheid nog wel in actie. Fans waren bang dat het niet het geval was, waardoor Alexander-Arnold mogelijk zijn laatste wedstrijd in het rood van Liverpool had gespeeld. De verdediger heeft een aflopend contract en lijkt gratis de deur uit te lopen. Real Madrid wil hem naar verluidt dolgraag inlijven.

Gigantische dreun voor Liverpool: PSG kegelt ploeg van Arne Slot na strafschoppen uit Champions League Liverpool is na een schitterend voetbalgevecht uitgeschakeld in de Champions League. De ploeg van Arne Slot begon na de 1-0 uitzege met een voordeel aan de return tegen PSG, maar verloor op een kolkend Anfield met diezelfde cijfers en werd vervolgens na strafschoppen uit het toernooi gekegeld.

Alexander-Arnold is een boegbeeld voor Liverpool geworden. Hij debuteerde in 2016 in het eerste elftal en speelt al sinds zijn zesde in de jeugdopleiding. De laatste maanden ging het veelvuldig over zijn contract. Net als Mo Salah en Virgil van Dijk heeft hij nog altijd niet bijgetekend en vanuit Engeland klinken de geluiden dat de Engelsman sowieso gaat vertrekken. Van Dijk lijkt juist wel bij te tekenen, over Salah is nog altijd veel onduidelijkheid.

Virgil van Dijk kan zich verheugen op megabedrag en beslist over toekomst bij Liverpool Virgil van Dijk lijkt een beslissing te hebben genomen over zijn voetbaltoekomst. De aanvoerder van Liverpool heeft een aflopend contract en het was lange tijd onduidelijk of hij wel in Engeland zou blijven. Dat lijkt, mede door een lucratief nieuw contract, toch het geval voor de 33-jarige verdediger.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.