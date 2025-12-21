Doelman Mickey van der Hart en zijn vriendin Merel hebben een zeer bewogen periode achter de rug. Het stel was in verwachting en dachten daarom in Nederland te blijven, maar niet was minder waar. Ze belandden aan de andere kant van de wereld.

Het contract van de doelman bij sc Heerenveen liep af en na twee jaar was het wel tijd voor een nieuwe uitdaging. Zijn voorkeur lag echter wel bij iets in de buurt van zijn woonplaats Zwolle, aangezien er een kleine op komst was.

Ook aan iedereen in hun omgeving vertelde het koppel dat ze wel in de buurt zouden blijven. Dat wilden ze zelf ook, omdat het voor de hoogzwangere Merel fijn was om familie en vrienden dicht bij haar te hebben. De babykamer was zelfs al helemaal ingericht. Maar alles veranderde toen er een telefoontje kwam vanuit de andere kant van de wereld.

Nieuwe plannen

In gesprek met het AD vertellen Van der Hart en zijn vriendin hoe hun plan helemaal omsloeg. "Weet je nog dat gesprek dat we laatst hadden over dat we nu echt niet naar het buitenland zouden gaan? Ik denk dat we het er toch nog eens over moeten hebben", zo zei de doelman tegen zijn vriendin nadat hij het belletje kreeg.

Van der Hart was gebeld door Andries Ulderink, de technisch manager van Cape Town City FC uit Kaapstad (Zuid-Afrika). Of hij een avontuur op 13.000 kilometer afstand zag zitten.

'Omslag'

Merel vertelde dat dit niet niks was. "Dat was een flinke omslag", gaf ze toe. Toch had ze er wel oren naar. " Al werd ik wel vrij snel enthousiast. Zeker omdat ik al eerder in Kaapstad was en de club snel meedacht om alles rondom de bevalling goed te regelen. Bovendien is er maar een uur tijdsverschil, waardoor het niet ver voelt."

Van der Hart had ook een logische verklaring om het avontuur in Zuid-Afrika aan te gaan. " Ik heb mijn carrière altijd als een kans gezien om veel plekken van de wereld te zien en niet per se om te tekenen waar je het meeste kan verdienen."

Hij vervolgde: " Ik hoorde van anderen goede ervaringen in Kaapstad en kon een driejarig contract tekenen. De keuze was snel gemaakt, we wisten dat we dit moesten doen."

Bevalling

Na nog geen twee maanden in Afrika werd kindje June geboren. Een dag later kwamen de ouders van Merel overvliegen. "Het was heel fijn ze in de buurt te hebben."

Met de feestdagen kan ook de rest van de familie June ontmoeten, want het gezin keert voor de kerst terug naar Zwolle.

Mickey van der Hart

Van der Hart doorliep de jeugdopleiding van Ajax, en debuteerde in 2013 voor de hoofdmacht van de Amsterdammers. Later speelde hij voor clubs als Go Ahead Eagles, PEC Zwolle, Lech Poznań, FC Emmen en sc Heerenveen.