Melisa Schaufeli, de vriendin van oud-voetballer Andy van der Meijde (onder meer Ajax, Inter en Oranje), is keihard opgelicht. Daardoor is ze duizenden euro kwijt. Nu probeert ze dat geld terug te krijgen, maar vooralsnog zonder succes.

Tijdens Pinksteren is Schaufeli het slachtoffer geworden van een phishingmail. Dat is een berichtje waarin de afzender zich anders voordoet, bijvoorbeld als je bank, met als doel om je informatie afhandig te maken. Vervolgens kan die informatie worden misbruikt om geld weg te sluisen.

In het geval van Schaufeli ging het om 7.500 euro.

Fraude

Dat overkwam de partner van Van der Meijde dus. "Ik heb zelf op het berichtje geklikt waarin stond dat mijn PayPal werd gehackt in het buitenland", vertelt ze aan Shownieuws.

"Bent u dit niet?’ Dat is precies hetzelfde bericht dat ik normaal ook van PayPal krijg. Ik klikte op de link en binnen 30 seconden was mijn geld weg. Andy wordt er ook helemaal gek van, ik ben er elke dag mee bezig. Ik haal alles uit de kast."

Hulp

Het blijkt vervolgens helemaal niet zo eenvoudig te zijn om hulp te vinden. “Ik kan gewoon nergens mensen bereiken die me kunnen helpen", legt ze uit. "Niemand belt je. Je hebt geen contactpersoon, alles gaat via chat en mail. Iedere keer komen ze met een ander antwoord. Het is echt verschrikkelijk. Ik haal alles uit de kast. Ik ga nu eerst een advocaat bellen. Die ga ik er ook opzetten. Ik heb aangifte gedaan tegen PayPal."

Scherp

Toen ze op de link klikte was ze op een festival, waardoor ze wellicht niet optimaal scherp was. " Ik kreeg zo'n mailtje en eigenlijk trap ik daar nooit in", aldus de eigenaar van kapsalon Salon Melisa. " Meestal is Andy ook best wel scherp daarop. Hij zei nog: ‘Niet doen, dat is phishing.’ Ik dacht dat iemand misschien probeerde in te loggen op onze PayPal. Ik had mijn zoon ook bericht of hij het aan het proberen was."

