Vriendin zet bekerheld Go Ahead Eagles op zijn plek: 'Zo gaat dat bij ons thuis'

In Deventer en omstreken kan doelman Jari De Busser niet meer stuk, maar in zijn eigen huis heeft hij nog wat zieltjes te winnen. De keeper van Go Ahead Eagles vervulde maandag een heldenrol in de bekerfinale tegen AZ. Tijdens de huldiging deelde hij nog een leuke anekdote over zijn geliefde.

Dat is namelijk ook een alleraardigste sporter. De Belgische Manon Stragier is in eigen land bijzonder succcesvol als topvolleybalster. Dankzij de 26-jarige volleybalster en de keeper staan er nu een flink aantal bekers in de prijzenkast. Maar dat kan vooral op het conto van de geliefde van de Go Ahead Eagles-keeper.

Stragier won namelijk al vele prijzen in België. Zo werd ze al meermaals landskampioen, pakte ze ook al een aantal keer de Beker van België en de Supercup. Daarnaast maakte ze al in 2018 haar debuut bij de Belgische nationale ploeg.

De Busser, die zijn partner leerde kennen tijdens een volleybalwedstrijd, werd uiteraard gefeliciteerd vanwege de gewonnen beker en zijn heldenrol. Maar niet heel veel later drukte Stragier hem met de neus op de feiten. "Na de wedstrijd was ze heel euforisch". vertelt hij aan ESPN. Toen de Belg na de bekerzege even naar huis ging, kreeg hij echter een ietwat ander verhaal van zijn vriendin te horen.

Nog vijf achter

"Ik kwam thuis en het eerste wat ze zei was: je staat er nog altijd vijf achter hè, man. De beide benen op de grond, zo gaat dat bij ons thuis." Het topsportkoppel weet in ieder geval wat winnen is en blijkt onderling dus ook, op een goede manier, competaties. "Wat Manon doet in het volleybal is ook heel speciaal. Dat zijn dingen die ik nooit zal kunnen. Maar goed, ik heb nu ook mijn steentje bijgedragen in de prijzenkast", besluit de bejubelde doelman.

Hoofdrol in bekerfinale

De hoofdrol van De Busser viel lanemlijk niet te onderschatten. De tot aan de bekerfinale vrij onbekende keeper hield praktisch alles uit het doel. In de beslissende penaltyreeks keerde hij ook tweemaal een pingel, waarna Go Ahead de gedroomde beker wist te winnen.