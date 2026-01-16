Laura Benschop, de vrouw van Ajacied Davy Klaassen heeft het naar eigen zeggen 'goed getroffen' met haar man. In een video op TikTok vertelt de influencer annex haarstyliste uitgebreid over de taken in het huishouden die Klaassen allemaal op zich neemt buiten zijn werk om, en die zijn niet mager.

In het kader van de huidige TikTok-trend Dingen die mijn man doet waardoor een low effort man in een coma zou raken vertelt Benschop over de rolverdeling tussen haar en de middenvelder in het huishouden en in de zorg voor hun dochter Cruz en hondje Rio. Daaruit blijkt dat Klaassen, ook na een lange en vermoeiende werkdag bij Ajax, zeker niet te beroerd is om huishoudelijke taken op zich te nemen.

"Allereerst kookt hij elke dag zonder te zeuren", begint Benschop het pleidooi over haar echtgenoot in de video. "Hij vindt het super leuk om te doen en hij kan echt heel goed koken. Laatst had hij zelfs een wedstrijd 's avonds en toen heeft hij 's middags eten voor mij gemaakt, zodat ik niks hoefde te bestellen, want daar had ik geen zin in."

'Dan zie ik er echt uit als een zwerver'

"Sowieso helpt hij heel erg in het huishouden", vervolgt Benschop. "Ik moet zeggen dat ik de laatste tijd de was vaker doe, maar als hij ziet dat het heel erg nodig is, dan helpt hij mij daarbij." Volgens Benschop laat haar man elke ochtend hond Rio uit en geeft hem eten.

"Zodat ik eerst gewoon kan douchen en aankleden voordat ik überhaupt naar buiten hoef", legt ze uit. "Je moet mij ook echt niet tegenkomen als hij (Klaassen, red.) in het buitenland is, want dan zie ik er echt uit als een zwerver."

Bare minimum

"Sommige dingen die ik zeg, vind ik echt gewoon de bare minimum", vervolgt Benschop. "Maar blijkbaar doet niet elke man of jongen dat. Davy laat mij bijvoorbeeld nooit koffers, boodschappen of tassen dragen. Het gebeurt altijd dat ik thee heb of een volle waterfles thuis. Hij vraagt ook altijd of ik een hapje wil van zijn eten, ook al heb ik gezegd dat ik geen honger heb, of geen zin heb in eten en dan mag het ook zijn eerste of laatste hap zijn."

Hoewel mr. 1-0 vaak lange trainings- en wedstrijddagen bij Ajax afwerkt, is hij niet te beroerd om zijn vrouw te ontzien tijdens haar dagelijkse bezigheden. "Hij tankt mijn auto of zet 'm in de oplader, hij appt me wanneer hij ergens aankomt of wegrijdt, vraagt ondertussen hoe mijn dag is en hoe het gaat", vertelt Benschop.

Contact

De twee wonen al lange tijd samen en zien elkaar dus bijna iedere ochtend en avond, maar het liefst houden ze de hele dag door contact. "Elk moment dat het kan, zal hij me bellen. Wij zijn gewoon niet de personen die gemaakt zijn voor een relatie waarbij je elkaar de hele dag niet spreekt. Er zijn heel veel mensen die dat wel doen, maar Davy en ik houden elkaar gewoon altijd op de hoogte", aldus Benschop.

Kapperswerk

Benschop is regelmatig op de tribunes van de Johan Cruijff ArenA te. vinden, maar andersom steunt Klaassen haar ook in haar werk. "Hij zal me altijd heel erg supporten in mijn werk (als influencer en haarstylist, red.) net als dat ik naar zijn wedstrijden ga. Omdat ik iets met social media doe, is dat natuurlijk wel lastiger, maar als hij bijvoorbeeld mee kan naar een evenement, dan gaat hij met me mee."

"Toen ik nog veel kapperswerk deed, hielp hij me altijd met koffie en thee voor de meiden die kwamen", legt Benschop uit. "Of als ik net iemand had geknipt, dan veegde hij heel snel alle haren weg, zodat mijn salon er gewoon altijd tiptop uitzag."