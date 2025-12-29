Na een uiterst turbulente periode keert de rust langzaam terug bij het gezin van de ontslagen MVV-trainer Edwin Hermans. De voormalig trainer van de Keuken Kampioen Divisie-club kreeg te maken met drie supporters die in de kleedkamer verhaal kwamen halen, terwijl ook zijn vrouw en kinderen geconfronteerd werden met nare opmerkingen. "Voordat ik daadwerkelijk thuis was, deed mijn vrouw geen oog dicht."

Hermans begon de zomer van 2024 vol goede moed aan zijn nieuwe rol. Na jaren als assistent kreeg hij eindelijk de kans om als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Die start verliep veelbelovend: MVV presteerde sterk en zijn contract werd zelfs al vroegtijdig verlengd. Maar vanaf december ging het mis en raakte de ploeg in een neerwaartse spiraal. De nederlagen stapelden zich op en vanaf de tribunes klonk steeds vaker het welbekende: ‘Hermans, rot op!’.

'Supporters' halen verhaal in kleedkamer

De onvrede bleef echter niet beperkt tot woorden. Spandoeken riepen op tot zijn vertrek en later kwamen drie supporters zelfs de kleedkamer binnen om verhaal te halen. "Te zot voor woorden", vertelde Hermans, die enkele maanden later werd ontslagen door de directie van de Maastrichtenaren. "We komen er eigenlijk nu pas achter hoeveel impact alles heeft gehad op het gezin", vertelt hij aan De Limburger.

Hoewel hij de negatieve uitingen van supporters afdoet als ‘gezeik’, geeft hij toe dat het erbij hoort. "Ik loop al heel lang mee in de voetballerij en heb geleerd én geaccepteerd dat het erbij hoort. Je moet heel snel kunnen filteren en je afvragen: ‘Wie roept dat nou?’ Tegenwoordig schijnt het normaal te zijn dat mensen in het stadion een vrijbrief hebben om iemand maar verrot te schelden. Dat ik het er niet mee eens ben, is een ander verhaal."

Partner

Voor zijn partner is dat echter een heel ander verhaal, vertelt Hermans. "Mijn vrouw heeft het pittig gehad met alle dingen die rondom het voetbal gebeurden. Na een verloren uitwedstrijd vroeg ze zich hardop af of er supporters ons op stonden te wachten en of ik wel veilig thuiskwam. Voordat ik daadwerkelijk thuis was, deed ze geen oog dicht."

Berichten via social media voor zijn vrouw

Het bleef voor Hermans en zijn gezin niet bij de opmerkingen rondom het voetbalveld. Zijn vrouw kreeg berichten via social media. "Het is gewoon niet fijn dat mensen mijn vrouw via die weg weten te vinden en ongevraagd benaderen."

Volgens het Limburgse medium ontkwamen zijn zoon en dochters er ook niet aan; als speler van amateurclub RKSV Heer kreeg zijn zoon bijvoorbeeld tijdens wedstrijden tegen Maastrichtse teams het regelmatig te verduren. 'Regelmatig was er te horen: dat is die zoon van Hermans, die moeten we pakken in de duels'.