John van Loen kreeg als speler van Ajax eens een kogelbrief opgestuurd. Een behoorlijk bizarre situatie, maar nog altijd niet het ergste wat hij als voetballer heeft meegemaakt. Hij kreeg met meerdere dreigementen te maken in zijn carrière. Dat vertelt hij in de podcast Sportnieuws.nl De Maaskantine. "Zo'n mes had hij, die zette hij op mijn keel."

De 60-jarige John van Loen maakte in zijn carrière het nodige mee. Hij was actief als voetballer bij FC Utrecht, Roda JC, Anderlecht maar ook Ajax en Feyenoord. In het Nederlands elftal speelde hij met de grootste sterren samen en maakte hij de gekste dingen mee.

Verschillende dreigementen

Toch kleven er ook vervelende herinneringen vast aan zijn carrière. Zo kreeg hij een kogelbrief opgestuurd, hing er eens een strop aan zijn garagedeur en werd zijn huis besmeurd met verveldende teksten. Toch haalt hij zijn schouders op als de kogelbrief wordt aangehaald in de podcast. "Ik ben vrij nuchter hoor", legt hij uit.

"John van 't Schip kreeg altijd brieven van vrouwen, dus ik zei Joh, ik heb ook een brief!" Van Loen maakte de brief open en vond de kogel. "Ik ben naar de trainer gelopen, of iemand van het bestuur en die heeft toen de brief ingenomen. Hij werd naar de politie gebracht en ik heb nooit meer wat gehoord."

Levensgevaarlijk in Den Haag

Maar dan legt hij uit waarom hij zo makkelijk zijn schouders hiervoor ophaalt. Hij heeft namelijk nog wel erger meegemaakt. "Dat was bij ADO Den Haag. Ik speelde met Roda JC daar en we wonnen 3-1 ofzo. Dan loop je met je tasje weg bij het oude stadion. Er was een hele grote en de bus stond aan de andere kant. Dan moest je een stuk doorlopen", schetst hij de situatie.

Vervolgens maakte hij iets beangstigends mee, dat hem nog altijd goed bij staat. "Er stond een man, en die had zo'n groot mes. DIe zette hij zo op mijn keel en zei: Jij komt hier nooit meer weg. Ik zei: Nee, nee natuurlijk niet meneer, en liep zo weer terug naar de kleedkamer. Ik heb het toen weer doorgegeven maar ook nooit meer wat van gehoord."

'Rennen voor m'n leven'

Het is niet de enige keer dat Van Loen gedoe had in- of rondom het ADO-stadion. Hij had even later als assistent van FC Utrecht ook weer een aanvaring. "Ik moest een analyse maken van ADO en dan moet je alle corners ook omschrijven, Er zaten drie gasten achter mij met een dikke bontkraag. Die tikten mij op de rug: Gaan we niet doen, hè? zeiden ze tegen mij over de notities die ik maakte."

Gauw deed Van Loen het boekje weg. Ook toen hij voor de tweede keer zijn boekje weer wilde pakken, kwamen ze naar hem toe. "Ik besloot twintig minuten voor tijd maar weg te gaan. Kwamen ze achter me aan. Ik heb gerend voor mijn leven, joh. Toen liep ik gelukkig een collone van de ME in, anders hadden ze weet ik veel wat met mij gedaan", sluit hij de anekdote af.

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant John van Loen.

Ook deelt hij verhalen uit Azië waar hij in Japan en China werkzaam was. Hij deelt anekdotes over uitgaan met Ajax-spelers, Louis van Gaal voor de gek houden en spreekt over zijn geweldige tijd bij het Nederlands elftal. Beluister de aflevering vanaf woensdag 7.00 uur.