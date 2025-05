Onbegrip om opheffen van Eredivisie-team: 'Ze moeten allemaal op zoek naar iets nieuws'

De vrouwenploeg van Fortuna Sittard stopt ermee. In april werd bekend dat het team na drie seizoenen ophoudt te bestaan vanwege financiële problemen. Een besluit dat voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast 'doodzonde voor het vrouwenvoetbal' noemen.

Van As trapt de nieuwe aflevering af met het nieuws: “Ik vind het echt jammer. Zo zonde.” Hoog sluit zich daarbij aan: “Het kwam ook zo onverwachts.”

Fortuna begon in 2022 met hulp van een sponsor aan het avontuur in de Eredivisie Vrouwen. Maar nu die geldschieter is weggevallen, is er geen toekomst meer voor het team. “Dit seizoen hebben ze het nog kunnen volhouden, maar volgend seizoen redden ze het gewoon niet meer. Die hele ploeg valt straks uit elkaar. Wat moet dat gek zijn voor die speelsters?”, vraagt Van As zich hardop af.

Op zoek naar een nieuw team

“Die meiden zitten straks zonder club. Ze moeten allemaal op zoek naar iets nieuws,” vervolgt ze. Hoog reageert meelevend: “Ongelofelijk. Daar heb je toch helemaal geen zin in?”

Toch blijft de sfeer in het team volgens Van As opvallend goed: “In een interview zei een van de speelsters dat de knop is omgezet. Ze hebben nog één wedstrijd te gaan en willen zich laten zien. Dat moet ook, want je wil volgend seizoen gewoon weer ergens aan de bak.”

'Zo gek'

Hoog vult aan: “Clubs houden die wedstrijden natuurlijk scherp in de gaten, want er valt straks talent op te pikken.” Van As: “Het lijkt me zó gek. Je bouwt een band op, stelt samen doelen, en dan is het ineens klaar. En ze stonden nog zevende ook, ze deden het niet eens slecht.”

Hoog benadrukt het probleem: “Het is zonde dat alles afhangt van één sponsor.” Van As knikt: “Het is gewoon echt doodzonde. Wat zou jij doen als speelster? Wachten op een telefoontje of zelf actief worden?”

Hoog antwoordt: “Dat hangt er vanaf. Als je goed genoeg bent, komt dat belletje waarschijnlijk vanzelf. Maar als je wat minder speeltijd had, moet je echt zelf gaan bellen. Anders wordt het lastig om in de Eredivisie te blijven.”

'Jammer voor het vrouwenvoetbal'

Van As concludeert: “Het is gewoon heel jammer voor het vrouwenvoetbal. Al jaren wordt er hard gewerkt om het op de kaart te zetten, en met succes, maar dan gebeurt er dit. Hoog sluit af met een hoopvolle noot: “Ik hoop dat alle speelsters goed terechtkomen.” Van As roept clubs op: “Als je nog een leuke club voor deze meiden weet: laat van je horen!”

Beluister de podcast

Elke maandag nemen olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As samen met Sportnieuws.nl een podcast op over de opvallendste sportmomenten van het weekend. Deze week bespreken ze onder meer de titelstrijd tussen PSV en Ajax, de Formule 1 en natuurlijk ontbreekt een goede anekdote niet. Luister via je favoriete podcastapp of hieronder: