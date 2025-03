Hand van Robin van Persie eindelijk zichtbaar bij Feyenoord: voor het eerst dit seizoen is er een duidelijke tactiek

De invloed van Robin van Persie begint steeds duidelijker zichtbaar te worden bij Feyenoord. De Rotterdammers lijken definitief afscheid te nemen van het teleurstellende seizoen onder Brian Priske. Tijdens het lastige uitduel tegen FC Twente gaf Feyenoord een galavoorstelling met een uitmuntende zege als resultaat.

Van Persie staat voor een onmogelijke opgave om het seizoen van de Rotterdammers nog een beetje kleur te geven. Feyenoord staat een kleine twintig punten achter op koploper Ajax en is uitgeschakeld in de Champions League en KNVB Beker. Desondanks zorgt de trainer er persoonlijk voor dat het enthousiasme rondom Feyenoord binnen enkele weken volledig is teruggekeerd. Voorafgaand zou niemand blij zijn met een derde plek, maar dit jaar is dat de stip aan de horizon voor iedereen die Feyenoord lief heeft. Een bijzonder knappe prestatie van Van Persie.

Nieuwe norm binnen Feyenoord

Bij Feyenoord keert langzaam maar zeker het optimisme terug. Toch blijft Van Persie voorzichtig en wil hij niet zeggen dat de derde plek eenvoudig binnengehaald kan worden. "Dit is de norm waar we naartoe willen en waar we hard voor werken, maar het zijn nog steeds maar drie punten. Ik snap dat men na deze wedstrijd denkt: 'dat doet Feyenoord wel even', maar wij moeten reëel blijven. Dit is een klein stapje richting ons doel."

De woorden van Van Persie zijn een open deur. Ook zijn voorganger benadrukte maandenlang het belang van consistentie binnen het team. Eén goede wedstrijd is immers geen garantie voor langdurig succes, en dat is iets waar Feyenoord zich bewust van moet blijven. Het grote voordeel is echter dat de invloed van Robin van Persie steeds duidelijker zichtbaar wordt. Voor het eerst dit seizoen is er een overduidelijke tactiek en strategie te herkennen, zowel in balbezit als zonder bal.

Terugkeer van sterkhouders

Een belangrijk pluspunt is ook de terugkeer van spelers als In-Beom Hwang, Gernot Trauner en de groeiende fitheid bij Ayase Ueda en Jakub Moder. Dit zijn spelers die precies begrijpen wat er tijdens een wedstrijd wordt gevraagd. Tegen FC Twente bewezen zij direct dat ze het niveau van Feyenoord verder kunnen opstuwen. "Het is heel fijn dat er steeds meer kwaliteit terugkomt."

Igor Paixao was de man van de wedstrijd met drie goals en twee assists, maar Moder was dé motor op het middenveld. De Poolse middenvelder is sinds de komst van de nieuwe trainer de allesbepalende speler vanuit de as met druk zetten, ballen veroveren én aan de bal. Van Persie is diep onder de indruk. "Moder is er heel lang uit geweest met blessures, dan kan het bijna niet dat je ineens zoveel speelt. Maar hij is fysiek ijzersterk en zo'n slimme speler. Op trainingen en tijdens wedstrijden heb ik vaak momenten dat ik denk: 'Oh wauw, zo knap en leuk'. Echt genieten."

Plek drie in eigen hand

Het duel met FC Twente was simpelweg een perfecte voetbalmiddag voor iedereen bij Feyenoord. Sterkhouders keerden terug van blessures, een directe concurrent kreeg een forse mentale klap te verwerken en qua voetbal was het bij momenten een lust voor het oog. Met de glansrijke zege hebben ze zich bovendien verzekerd dat de derde plek volledig in eigen handen is. Dat is precies waar dit seizoen sinds de winterstop om draait: het veiligstellen van de voorrondes van de Champions League.

