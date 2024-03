Walter Benítez als penaltykiller? Dit zijn de statistieken van PSV met strafschoppen

PSV speelt woensdagavond de return in de achtste finale van de Champions League tegen Borussia Dortmund. In Eindhoven eindigde de eerste wedstrijd in 1-1. Een gelijkspel op woensdagavond betekent verlengen en eventueel dus een penaltyserie, maar ligt dat de Eindhovenaren een beetje?

De selectie van PSV is erg onervaren op het gebied van strafschoppen. Vele spelers schoten in een officieel duel nog nooit vanaf elf meter of deden dat alleen op het tweede niveau. Van de Eindhovense groep zijn er maar vijf spelers die op het hoogste niveau een strafschop hebben genomen: Patrick van Aanholt, Joey Veerman, Hirving Lozano, Ricardo Pepi en Luuk de Jong.

Van die vijf nam alleen De Jong er meer dan tien. Hij scoorde er twintig en miste er acht. Lozano miste er pas eentje, maar nam er ook maar negen. Veerman kan minder goede statistieken overleggen. Van de zeven strafschoppen die hij nam scoorde hij er vier en gingen er drie mis.

Walter Benitez

Een keeper houdt gemiddeld vijftien procent van de tegen hem genomen strafschoppen tegen. Walter Benitez is wat dat betreft een hele gemiddelde doelman. De Argentijn kreeg in zijn gehele professionele loopbaan 40 penalties tegen. Daarvan hield hij er zes. Dit komt procentueel precies uit op vijftien procent. Tweede keeper Joël Drommel zit daar iets boven. Van de 24 strafschoppen die hij tegen zich kreeg, pakte hij er vier (16,67%).

De laatste keer dat PSV een strafschoppenserie moest nemen, was tijdens de bekerfinale afgelopen seizoen. De Eindhovenaren versloegen toen Ajax met Drommel onder de lat. De laatste keer tijdens een Europees toernooi was toevallig genoeg ook de laatste keer dat PSV in de achtste finale van de Champions League stond. Atlético Madrid werd toen de winnaar nadat Luciano Narsingh op de lat schoot. Keeper Jeroen Zoet slaagde er toen trouwens niet in om een van de acht strafschoppen te pakken.