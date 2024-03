Opstellingen PSV en Borussia Dortmund: Joey Veerman in de basis, Malik Tillman op de flank

Woensdagavond speelt PSV tegen Borussia Dortmund om een ticket naar de kwartfinales in de Champions League. Van Joey Veerman was het twijfelachtig of hij kon starten, maar hij staat in de basis.

Na de 1-1 in de heenwedstrijd moet PSV de uitwedstrijd tegen Dortmund winnen om door te gaan in de Champions League. Maar de club uit Eindhoven mist een belangrijke kracht op het middenveld, namelijk Ismael Saibari. Hij kampte de afgelopen weken met hamstringklachten en is daar nog niet van hersteld.

Opstellingen PSV en Borussia Dortmund

Jordan Teze en Sergiño Dest zullen als vertrouwd op de vleugels spelen. In het centrum kiest Bosz, net als in Eindhoven tegen Dortmund, voor Jerdy Schouten boven André Ramalho. Olivier Boscagli zal naast Schouten centraal staan in de defensie.

Voorin vinden we de grootste verrassingen. Malik Tillman is de linksbuiten, waardoor er ruimte op het middenveld vrijkomt voor Mauro Junior. Hirving Lozano begint door deze tactische omzetting van Peter Bosz op de bank.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Schouten, Boscagli, Dest; Mauro, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Tillman

Bij Borussia Dortmund is er weer ruimte voor Donyell Malen en Ian Maatsen. De linksback kwam in januari op huurbasis naar de Duitse club en werd in februari al direct verkozen tot Rookie of the Month, oftewel: Talent van de Maand. Malen, een oud-PSV'er, kwam in het vorige duel in Eindhoven tot scoren: 1-1.

Opstelling Borussia Dortmund: Köbel; Süle, Can, Hummels, Maatsen; Sabitzer, Brandt, Özcan; Malen, Füllkrug, Sancho.