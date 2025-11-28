Van 2015 tot medio 2024 stond de Duitse trainer Jürgen Klopp aan het roer bij Liverpool. Zijn opvolger Arne Slot heeft het momenteel enorm zwaar en dreigt zelfs zijn baan te verliezen. Maar dat lijkt allemaal langs Klopp heen te gaan.

De in Stuttgart geboren Klopp weet vast wel dat Liverpool in de Premier League na twaalf speelronden op plek twaalf staat, midweeks in de Champions League met 1-4 verloor van PSV en al driemaal op rij klop kreeg met drie goals verschil.

Maffe post van Klopp

Maar in een post van donderdag, één dag na de Europese afstraffing door PSV, post Klopp iets op Instagram dat helemaal niets te maken heeft met de onrust rondom The Reds. Nu staat het Klopp vrij om te posten wat hij maar wil, maar hij zal zich er toch ook bewust van zijn, dat gezien de timing er met een scherp oog naar zijn uitlatingen wordt gekeken.

En als Klopp nou met een serieuze post over een ander onderwerp was gekomen, dan hadden Liverpool-fans vast hun schouders opgehaald. Maar nu kwam Klopp met een frivole post die gezien dus de timing een tikje bizar en onbegrijpelijk is. Hij heeft het namelijk over zijn lievelingseten.

Hotdogs

"Fijne Thanksgiving", zo verwijst hij naar de Amerikaanse feestdag. "Het is een goede reden voor mij, om te beginnen met mijn voorbereidingen voor het WK voetbal van volgend jaar. En ik begin met een heel belangrijk onderwerp dat mijn mening als deskundige vereist: ETEN. Ik kan niet wachten om te ontdekken in welk stadion de beste hotdogs worden geserveerd."

'Ik hou van hotdogs'

In de video gooit hij er nog een schepje bovenop. "Hotdogs. Ik hou van hotdogs! Niemand weet wat er precies in zit, maar ik hou ervan! Hotdogs staan bovenaan. Goede keus, Jürgen!"

Eerder deze maand werd bekend dat Klopp aan de slag gaat op tv. Hij zal dit keer te zien zijn als analist bij het Duitse Magenta TV. Klopp zal daar als analist samen gaan werken met een andere bekende van het Duitse voetbal. Oud-international en Bayern München-speler Thomas Müller is nog actief voor Vancouver Whitecaps, maar ook hij zal als analist op de Duitse TV te zien zijn tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

