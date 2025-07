Liverpool heeft wederom diep in de buidel getast voor een nieuwe speler. Hugo Ekitike komt voor een bedrag van liefst 95 miljoen euro over van Eintracht Frankfurt. Daarmee lijkt trainer Arne Slot zijn selectie voor komend seizoen rond te hebben.

Slot werd in zijn eerste seizoen met Liverpool direct kampioen, maar wist ook dat er versterkingen nodig waren om ook hoge ogen te kunnen gooien in de Champions League. Zo kwam Florian Wirtz voor 125 miljoen euro over van Bayer Leverkusen en volgde Oranje-international Jeremie Frimpong (40 miljoen) zijn voorbeeld.

De Duitse competitie werd dus flink gespekt door The Reds. Slot was op zoek naar twee nieuwe vleugelverdedigers, omdat Trent Alexander-Arnold naar Real Madrid vertrok en linksback Andy Robertson niet het gewenste niveau haalde. Voor Alexander-Arnold kwam Frimpong, terwijl Milos Kerkez de nieuwste concurrent van Robertson is. Kerkez speelde in het verleden bij AZ. Door alle aankopen is Liverpool de grens overgegaan van 300 miljoen euro.

Geflopte spits

De 23-jarige Ekitike is gehaald als vervanger van Darwin Nunez, die vorig seizoen ook ondermaats presteerde. Slot koos vaak voor Cody Gakpo of Luis Diaz in de spits. Eintracht Frankfurt betaalde een jaar geleden slechts twintig miljoen euro voor de Franse Ekitike aan Paris Saint-Germain. Afgelopen seizoen was hij goed voor vijftien goals en acht assist in de Bundesliga.

Emotionele zomer voor Liverpool

Liverpool kent een zeer emotionele zomer. Diogo Jota verloor namelijk het leven bij een auto-ongeluk. De goedlachse Portugees was een reserve-aanvaller van de Engelse club. Slot sprak uitgebreid over het verlies van Jota. "Het eerste gevoel dat we allemaal hebben, is verdriet."

"Maar daarnaast voel ik ook trots. Zijn familie kan trots zijn op de speler en vooral op de persoon die hij was. Iedereen die met hem werkte, waardeert hoe aardig en oprecht hij was. Hij bleef altijd zichzelf."

