Het gaat van kwaad tot erger voor het 21-jarig Nederlandse voetbaltalent Amir Rais. Nadat hij aan het einde van vorig seizoen op bizarre wijze werd weggestuurd bij Feyenoord, ligt hij nu onder vuur in België. "Heeft zijn reputatie tegen."

In België werd afgelopen week ook gevoetbald voor de beker. Donderdagavond nam KAA Gent het op tegen tweededivisionist Patro Eisden. De wedstrijd eindigde 5-0 in het voordeel van Gent. Er stond echter één speler op het veld namens Patro Eisden die pas echt een rampavond beleefde.

Weggestuurd na bizar incident

Het gaat om Amir Rais. Hij voetbalde tot vorig seizoen in de jeugd van Feyenoord, maar werd daar op bizarre wijze weggestuurd. Zo zou de middenvelder uit Roosendaal een teamgenoot hebben aangevallen bij het hoogste beloftenelftal.

Rais zou zijn teamgenoot, de Amerikaan Paulo Rudisill, een lege kleedkamer in hebben getrokken om hem vervolgens fysiek te lijf te gaan. Feyenoord, dat zijn aflopende contract eigenlijk wilde verlengen, nam hierna per direct afscheid van Rais.

'Hij heeft een kort lontje'

Donderdag tijdens de wedstrijd tegen Gent liet Rais zien dat agressie in de aard van het beestje zit. Zo kreeg hij het aan de stok met tegenstander Michal Skoras. De oud-Feyenoorder liet expres zijn been hangen in een duel, waarna de Pool de confrontatie opzocht. Skoras pakte Rais beet, maar de Roosendaler greep direct naar zijn kraag. Dit leidde tot behoorlijk wat duw- en trekwerk, waarbij meerdere spelers van Gent het gemunt hadden op Rais.

De Vlaamse commentator van de wedstrijd namens DAZN kon de frustratie van de spelers van Gent begrijpen. "Skoras merkt dat Rais daar bewust zijn been laat hangen bij Samoise en dan zijn de poppen even aan het dansen'', zo verklaart hij.

🟨 | De gemoederen liepen hoog op tussen Michał Skóraś en Amir Rais. 😤👀 #CrokyCup pic.twitter.com/cBbqZAbtha — DAZN België (@DAZN_BENL) October 30, 2025

Ook de commentator was bewust van het eerdere agressieve gedrag van Rais. "Hij heeft zijn reputatie ook wel tegen. Hij heeft een kort lontje, een moeilijk karakter wordt dan gezegd." Uiteindelijk kregen zowel Rais als Skoras een gele kaart. Tien minuten later werd de Nederlander in bescherming genomen door zijn trainer en werd hij gewisseld.