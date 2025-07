Het EK vrouwenvoetbal in ondertussen gevorderd tot de halve finales. In de kwartfinales baarden Engeland en Zweden opzien, tot ongeloof van twee wereldkampioenen in andere sporten: "Zou het dan toch de spanning zijn?"

“Sarina Wiegman ging bijna onderuit tegen Zweden”, begint hockey-icoon Ellen Hoog in haar wekelijkse podcast, die ze dit keer met ex-tophandbalster Tess Lieder-Wester maakte voor Sportnieuws.nl. Wiegman is de Nederlandse bondscoach van Engeland.

“Uiteindelijk won ze na een fantastische penaltyreeks", gaat Hoog met gevoel voor understatement verder. "Wat gebeurde daar?! Van de veertien strafschoppen gingen er vijf in…”

'Altijd de held'

“Ik vind dat wel bizar”, gaat Hoog verder, waarna ze de strafschoppenserie onder de loep neemt. “Het is natuurlijk lekker als keeper, want je kan snel een heldenrol vervullen. En zeker bij het voetbal, die goal is zo groot. Bij jullie is het best klein.”

Lieder-Wester, jarenlang met veel succes onder de lat bij de Oranje-handbalster, beaamt dat: “Ik heb altijd het gevoel dat je als keeper weinig fout kan doen.”

“Bij voetbal is die goal zo groot dat je denkt dat die bal er eerder in gaat dan dat je hem tegenhoudt”, meent Hoog. Lieder-Wester: “Precies! Ik heb bij voetbal altijd, en dat bedoel ik helemaal niet denigrerend, je kunt weinig fout doen. Want als je hem stopt, ben je altijd de held. Bij het handbal ook wel, dan zie je er ook goed uit als je hem stopt. Iedereen gaat er bij een penalty toch wel vanuit dat hij erin gaat. Maar als je op een voetbalveld staat, denk je ook: dat doel is groot."

1.78 meter

"En die keepsters bij voetbal zijn helemaal niet zo heel groot", viel Lieder-Wester op. "Ik met 1.78 meter en ben voor een dameskeeper ook in het voetbal best wel groot. In zo’n doel is dus best veel plek, maar ze schieten aan alle kant naast, over, paal. Dat ik wel eens denk, hoe kan dit?”

'Ogen dicht'

“Het lijkt mij dat het gewoon trainen, trainen, trainen is", aldus Hoog, die in het hockey vooral te maken had met shoot-outs. "Je hebt één hoek, gewoon ogen dicht en constant trainen. Zou het dan toch de spanning zijn? Want volgens Wiegman gingen eerder penaltyreeksen wel goed.”

Lieder-Wester: “Misschien was het ook wel het gras of… Maar ik denk wel: het is een standaardsituatie. Een situatie die je gewoon blind kan oefenen. Daarom ben ik ook zo verbaasd dat het dan niet lukt.”

Luister de podcast

Met dit keer voormalig tophandbalster Tess Lieder-Wester in plaats van Naomi van As, bespreekt tweevoudig wereld- en olympisch kampioen hockey Ellen Hoog de afgelopen sportweek. Met natuurlijk aandacht voor Mathieu van der Poel, het bizarre feestje van Lamine Yamal en de opvallende operatie van turnfenomeen Simone Biles. Beluister de aflevering via je favoriete podcastapp of hieronder: