Willem II neemt 'pijnlijk besluit' vlak voor einde van het seizoen: 'Er is een ommekeer nodig'

Willem II heeft per direct afscheid genomen van trainer Peter Maes, zo meldt de club via officiële kanalen. De beslissing volgt na een dramatische tweede seizoenshelft waarin de Tilburgers verzeild zijn geraakt in degradatiezorgen.

Maes werd medio 2023 aangesteld als hoofdtrainer van Willem II. De Belg had vorig seizoen de club naar het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie geleid en begon het nieuwe seizoen veelbelovend in de Eredivisie.

Halverwege de competitie stond Willem II zelfs nog in het linkerrijtje, maar na de winterstop kwam de klad erin. De club slaagde er niet in de negatieve spiraal te doorbreken en haalde in 2025 zelfs maar twee punten uit de eerste negen wedstrijden, wat hen in de gevarenzone bracht.

'Er is een ommekeer nodig'

"Het is de afgelopen maanden niet gelukt om de negatieve spiraal te doorbreken. Daarom hebben we na verschillende gesprekken in goed overleg besloten de samenwerking per direct te beëindigen", aldus interim-technisch directeur Freek Heerkens. "Het doet zeer om vroegtijdig afscheid te nemen van Peter. Hij heeft met ontzettend veel passie de club teruggebracht naar het hoogste niveau en daarvoor zijn we hem enorm dankbaar."

"Helaas zijn we na verschillende gesprekken tot deze pijnlijke beslissing gekomen", laat Maes zelf weten. "Er is simpelweg een ommekeer nodig. Ondanks mijn inzet bleven de resultaten uit. Het belangrijkste doel blijft handhaving voor Willem II, en ik hoop van harte dat de club dat doel kan behalen. Ik wil iedereen, van de spelers tot de staf, medewerkers en supporters, bedanken voor hun steun en de tijd die ik hier heb mogen doorbrengen."

Onvrede groeit onder fans: Willem II in een strijd om lijfsbehoud

De onvrede onder de Tilburgse aanhang was al langer voelbaar door de tegenvallende prestaties van het team. Fans uitten hun frustraties in het stadion, waarbij steeds meer kritiek werd geuit op de resultaten en het gebrek aan vooruitgang na de winterstop. De ploeg, die in de eerste helft van het seizoen nog redelijk goed presteerde, zakte weg in de competitie en verloor het vertrouwen van veel supporters. Ondanks de strijdlustige houding van Maes, bleven de gewenste resultaten uit, wat de druk op de club aanzienlijk vergrootte.

Met nog vier duels te gaan, staat Willem II op de zestiende plek, zeven punten verwijderd van de veilige vijftiende plek. Het gat naar nummer zeventien Almere City is vier punten. De Tilburgers sluiten het seizoen af met wedstrijden tegen NEC, Heracles Almelo, PEC Zwolle en NAC Breda, die van cruciaal belang zijn voor hun toekomst in de Eredivisie.

