Cody Gakpo hangt straf boven het hoofd na opvallende manier van juichen in kampioenswedstrijd Liverpool

Cody Gakpo hangt een straf boven het hoofd vanwege het shirt dat hij onder zijn voetbaltenue droeg tijdens de kampioenswedstrijd van Liverpool tegen Tottenham Hotspur. De Nederlander scoorde en vierde dat met een verwijzing naar een legende. Daar was de FA echter niet blij mee.

De Engelse bond heeft Gakpo gewaarschuwd na de actie. Hij bracht na zijn goal tegen Tottenham een ode aan Braziliaans voetbalicoon KDie droeg onder zijn voetbaltenue bijna altijd een shirt met de tekst "I belong to Jesus", dat hij na een doelpunt trots onthulde door het AC Milan-shirt, of later dat van Real Madrid, omhoog te trekken. Een van de meest memorabele momenten was in de Champions League-finale van 2007 tegen Liverpool.

Cody Gakpo viert goal in kampioensduel Liverpool met opmerkelijke verwijzing naar voetbalicoon Liverpool kan tegen Tottenham Hotspur de twintigste landstitel veroveren, met Cody Gakpo als een van de hoofdrolspelers. De Eindhovenaar liet Anfield ontploffen met een schitterende goal, maar trok vooral de aandacht door op opvallende wijze te verwijzen naar voetballegende Kaká.

De Nederlandse aanvaller droeg eenzelfde shirt, die hij onthulde na de 3-1 op Anfield. Hij kreeg direct geel omdat hij zijn short uittrok, maar daar kan nog een straf bijkomen door een regel van de FA.

Religieuze tekst

'De uitrusting van voetballers mag geen politieke, religieuze of persoonlijke tekst, boodschap of afbeelding bevatten', aldus de voetbalbond. 'Bij overtreding van de regel zal de speler of het team gestraft worden.'

Gakpo heeft zich al vaker publiekelijk uitgesproken over zijn geloof, maar op het veld mag hij dit dus niet meer laten zien. Eerder zei hij bijvoorbeeld dat God zijn keuze voor de overstap van PSV naar Liverpool had bepaald.

Victor Edvardsen

In Nederland was er onlangs ook sprake van een beledigende afbeelding op een poster die Go Ahead Eagles-speler Victor Edvardsen bij zich droeg tijdens de huldiging na de winst van de KNVB Beker. Daarop stond zijn directe AZ-tegenstander Wouter Goes afgebeeld als hond.

Edvardsen bood direct zijn excuses aan en kreeg een waarschuwing "vanwege het schaden van de belangen van de sectie betaald voetbal en/of gedrag dat een beledigend, dan wel onnodig grievend karakter heeft".

Kampioenschap

Liverpool werd zondag voor het eerst in vijf jaar weer kampioen en kon dat op Anfield vieren met de fans. Dat was tijdens het vorige titelfeest in 2020 wel anders. Toen mochten vanwege de coronapandemie geen supporters aanwezig zijn.

