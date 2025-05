Willem II overleeft halve finale play-offs na krankzinnig tweeluik tegen Dordrecht

Het kostte ontzettend veel moeite, maar het is Willem II gelukt. Ze hebben de achterstand die ze in Dordrecht opliepen omgebogen. Daar waren wel penalty’s voor nodig, want na 120 minuten stond het 4-4 - wat het nodige spektakel met zich mee bracht. Hierdoor zijn zij de tegenstander van Telstar in de finale van de play-offs. Lijfsbehoud is nog altijd mogelijk voor Willem II.

Na een debacle in Dordrecht, waar de Eredivisionist met 2-1 onderuit ging, stond er een gigantische druk op dit duel. Er stond Willem II als Eredivisieclub één ding te doen en dat was als de bliksem scoren tegen Dordrecht. Onder leiding van een opgefokt thuispubliek, dat de longen uit het lijf zong om nog minimaal twee wedstrijden dit seizoen te zien.

Geweldig doelpunt

De spelers begrepen de boodschap, want ze begonnen veel feller dan afgelopen week. De gekte in Tilburg werd versterkt door een geweldige goal van Tommy St. Jago, nadat hij zo door kon schuiven vanuit het centrum.

De deksel was volledig van het borrelende potje af. Er ontstond een explosie in het stadion, want na vier minuten klonk er weer gejuich. De goal bleek als een soort drug te zijn voor de spelers. Willem II frommelde pardoes de tweede goal binnen via Jens Mathijsen. Zo was de 2-1 achterstand uit Dordrecht binnen tien minuten weggepoetst.

Maar zo snel als dat ze deze voorsprong te pakken hadden, zo snel was hij ook alweer weg. In de 18e minuut schoot Jaden Slory een afvallende bal angstaanjagend hard in de kruising: 2-1. Daarna gebeurde er een poos niks, Dordt probeerde de wedstrijd een beetje te killen zoals dat tegenwoordig genoemd werd. Maar vlak voor rust gaf Willem II de wedstrijd mond op mond: het werd 3-1. Er kwam weer leven in de brouwerij.

In de tweede helft leek de tank behoorlijk leeg bij Dordt en dat klonk de thuisploeg wel als muziek in de oren. Maar ze lieten er daardoor een behoorlijk gevaarlijke tactiek op na. Ze kozen voor behoudend spelen om die voorsprong vast te houden, met het risico dat Dordrecht nog een keer wat terug zou doen.

Tien minuten voor tijd werd dat doemscenario werkelijkheid voor de Willem II’ers. Uit een hoekschop werd de 3-2 en dus de 4-4 over twee wedstrijden binnen gekopt. Het werd verlengen. Die had net zo goed overgeslagen kunnen worden, want er niet meer gescoord. Penalty’s moesten beslissen wie de finale van de play-offs ging spelen.

Deze werden door beide teams viermaal goed ingeschoten, maar de vijfde van Dordrecht ging op de paal. Aanvoerder Jesse Bosch mocht de vijfde en beslissende penalty namens Willem II tegen de touwen rammen. Hij schoot hem erin en daardoor kan Willem II nog altijd hopen op nog een jaar Eredivisie.

