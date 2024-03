Willem van Hanegem snapt de lof voor Luuk de Jong en André Ramalho niet: 'Hij doet maar wat'

PSV speelde zondag met 2-2 gelijk tegen Feyenoord. Willem van Hanegem keek kritisch naar de wedstrijd, waarbij hij twee PSV'ers onder de loep nam. Zo merkte hij op dat Luuk de Jong al bijna 24 uur niet heeft gescoord tegen Feyenoord.

In zijn column in het Algemeen Dagblad viel Van Hanegem op dat 'mensen' wel héél positief waren over een bepaalde actie van De Jong, waarbij hij een bal in de lucht doortikte. "Dan vallen mensen weer in katzwijm omdat hij een bal over de verdediger heen tikt in de loop van Til. Geloof me, dan kan vrijwel iedere voetballer. Zo moeilijk was dat gewoon echt niet."

Olivier Boscagli vs. André Ramalho

Direct daarna wilde hij de slecht spelende Olivier Boscagli bespreken. Maar in plaats van echt op de Franse verdediger in te gaan, trok Van Hanegem de vergelijking met André Ramalho. En opeens kreeg die verdediger het te verduren.

"Olivier Boscagli maakte er een echt een bende van tegen Feyenoord. Die was nog minder dan André Ramalho. Dat is gewoon een heel matige speler, maar we zijn inmiddels op een punt gekomen dat het interessant is om hem juist opeens wel goed te vinden. En dat vond Peter Bosz dan ook weer. Maar volgens mij zet hij hem of op de bank of hij wisselt hem. Geloof me, met deze speler op het veld kom je straks in Dortmund tegen Borussia nog in problemen. Hij doet maar wat."

PSV al kampioen

Hij was dan kritisch op deze spelers van PSV, maar Van Hanegem noemt de Eindhovenaren ook de terechte kampioen. "Ze doen daar net alsof ze er nog niet zijn, maar dat slaat nergens op. Sterker nog, als ze vanaf nu een jeugdelftal opstellen, worden ze ook nog kampioen. En dat worden ze terecht."