Doelpuntenmachine Luuk de Jong hapert al tien jaar tegen angstgegner Feyenoord

Luuk de Jong treft zondagmiddag een taaie tegenstander voor hem: Feyenoord komt op bezoek bij PSV. Pas twee keer in zijn carrière scoorde De Jong tegen Feyenoord, de laatste keer is alweer tien jaar geleden. Lukt het de doelpuntenmachine van PSV zondag wel om te scoren?

Luuk de Jong is bezig aan een ongekend seizoen bij PSV. Waar de doelpuntenteller wat stroef op gang kwam en zijn aantal vooral ondergesneeuwd werd door Santiago Giménez en Vangelis Pavlidis, is De Jong nu de topscorer van de Eredivisie. Hij scoorde 22 doelpunten in 23 wedstrijden in de Eredivisie. Normaliter staat hij dus garant voor doelpunten, maar tegen Feyenoord niet.

Angstgegner

Feyenoord is een angstgegner voor De Jong. Hij speelde in totaal al 23 keer tegen Feyenoord en scoorde in zijn hele carrière in maar twee wedstrijden tegen de Rotterdammers. Een keer namens FC Twente in 2011 en voor PSV in 2014. Hij scoorde in totaal vier keer, want de laatste goals namens PSV resulteerden in een hattrick. Kan Luuk de Jong de ban doorbreken?

Feyenoord

De Jong zal zich bezig moeten houden met David Hancko en Thomas Beelen in het hart van de verdediging van Feyenoord. De kopsterke spits zal opgelucht zijn dat hij niet tegen de óók kopsterke Trauner staat, op zoek naar eindelijk weer eens een doelpunt tegen Feyenoord.

Doelpuntenmachine

Tegen alle andere tegenstanders in de Eredivisie heeft De Jong geen probleem met scoren, dat doet hij de laatste tijd aan de lopende band. In de tweede seizoenshelft scoorde hij al tien keer, waarvan twee keer een hattrick: tegen Excelsior en afgelopen weekend tegen PEC Zwolle. Alle reden om zondag op die voet verder te gaan en te scoren tegen Feyenoord. PSV is erop gebrand om het gat tot dertien punten te brengen met de nummer twee van de ranglijst. Dan lijkt het kampioenschap echt binnen.

Mentale kwestie

Maar zo lang droog staan tegen één specifieke ploeg, dat moet toch in het koppie gaan zitten. Zou je denken. Aad de Mos, oud-trainer van PSV denkt dat dit bij De Jong wel mee zal vallen. "Nee, dat denk ik niet. Die laat zich door niks of niemand meer gek maken. Je kan het beter zo hebben dan dat je altijd tegen Feyenoord scoort en tegen de rest niet."

Het 'Zwarte Beest'

De Mos herkent het patroon wel, uit eigen ervaring. "Dat is hetzelfde als dat spelers tegen een bepaalde club altijd scoren. Er zijn clubs die iemand gewoon niet liggen. Uit mijn eigen tijd weet ik nog dat ik nooit van Zulte Waregem heb kunnen winnen. Met Mechelen niet en met Anderlecht ook niet. Ze noemen dat het ‘Zwarte Beest’ in België. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als Roma met Feyenoord, dat ligt elkaar op de een of andere manier niet voor Feyenoord."

Luuk de Jong vs Santiago Giménez: kwakkelende Mexicaan kijkt jaloers naar in topvorm verkerende PSV-spits Met PSV-Feyenoord staat er dit weekend een heerlijk affiche op het programma in de Eredivisie. De koploper uit Eindhoven hoopt thuis de genadeklap uit te delen, terwijl de Rotterdammers aansluiting moeten vinden bij de ongenaakbare ploeg van Peter Bosz. Ook is het de strijd tussen twee topspitsen: Luuk de Jong en Santiago Giménez, al is de een de laatste tijd wat beter in vorm dan de ander.

De Jong vs Giménez

De Jong stond eerder in het seizoen in de schaduw van de doelpuntenmachine van de Rotterdammers; Giménez. De Mexicaanse spits zal er zondag weer bij zijn tegen PSV en is ook naarstig op zoek naar een doelpunt. In de tweede seizoenshelft scoorde hij pas één keer tegen de tien van Luuk de Jong. Ondertussen staat Giménez al zes wedstrijden droog in de Eredivisie.