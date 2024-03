PSV en Feyenoord houden elkaar in schitterend voetbalgevecht in evenwicht

PSV en Feyenoord hebben in een prachtige topper met 2-2 gelijkgespeeld. In Eindhoven maakten beide teams er een waar spektakelstuk van, maar een winnaar kwam er niet. Koploper PSV behoudt met het gelijkspel een voorsprong van tien punten op de nummer twee uit Rotterdam.

Voor Feyenoord was het de laatste kans om nog een beetje de druk op te voeren op de koploper. Het gat was vooraf tien punten met nog elf wedstrijden te gaan. De thuisploeg kon de definitieve genadeklap uitdelen door het gat met de grootste concurrent te vergroten naar dertien punten.

Furieuze start PSV

PSV maakt het hele seizoen al indruk en ook in de beginfase tegen Feyenoord startte de ploeg van Peter Bosz ijzersterk. Al na drie minuten was het raak. Malik Tillman kreeg de bal van Luuk de Jong, speelde David Hancko door zijn benen en schoof de bal beheerst langs Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther. De Eindhovenaren bleven de ploeg van Arne Slot opjagen en die wist het eerste kwartier nauwelijks van de eigen helft te komen.

Blunderende Boscagli

Wellenreuther moest dus regelmatig kiezen voor de lange bal en dat leverde wel de eerste grote kans voor Feyenoord op. PSV-verdediger Boscagli dook volledig onder een bal door en gaf Santiago Giménez daarmee een vrije doortocht naar Walter Benitez. De Mexicaan is echter totaal uit vorm en wist ook met dit buitenkansje geen raad.

Boscagli gunde even later Feyenoord nog een enorme kans en deze keer waren de Rotterdammers wel trefzeker. De verdediger van PSV treuzelde achterin veel te lang met de bal en Minteh troefde hem af. De Gambiaan kon zo doorlopen richting het doel van de Eindhovenaren en in tegenstelling tot Giménez bleef hij wel koel. Minteh omspeelde Benitez en tikte de bal in het lege doel: 1-1.

Yankuba Minteh omspeelt PSV-doelman Walter Benítez en zorgt voor de 1-1. © Pro Shots

PSV herpakte zich snel en het was een wonder dat de koploper in de Eredivisie niet weer op voorsprong kwam. Het raakte binnen een minuut twee keer de paal. Thomas Beelen werkt een voorzet bijna in eigen doel en Tillman raakte via de vingertoppen van Wellenreuther ook het aluminium. Jerdy Schouten schoot even later voorlangs en beide ploegen gingen met een gelijke stand de rust in.

Ander spelbeeld na rust

Waar PSV in de eerste helft de kansen kreeg, was het spelbeeld na rust omgedraaid. André Ramalho had iets te veel gekeken naar zijn collega Boscagli en dook vlak na rust ook onder een bal door, maar Giménez kreeg de bal wederom niet langs Benitez. De PSV-doelman moest daarna ook redding brengen op schoten van Lutsharel Geertruida en Beelen.

Op het veld werd het steeds onvriendelijker en dat leek PSV niet ten goede te komen. De bezoekers beloonden zichzelf een kwartier na rust met de voorsprong. Geertruida haalde de achterlijn en zijn harde voorzet kon binnen worden gelopen door Giménez, die al vijf competitiewedstrijden niet meer had gescoord. In Eindhoven maakte hij eindelijk zijn twintigste van het seizoen.

Assistspecialist De Jong

Feyenoord leek het antwoord op PSV te hebben gevonden, maar wie anders dan Luuk de Jong hielp de Eindhovenaren weer terug in de wedstrijd. Niet met een goal, maar wel met zijn tweede assist van de wedstrijd. De spits gaf een handig passje op Guus Til en de middenvelder schoot de gelijkmaker binnen tegen zijn oude club.

Guus Til voorkomt de eerste competitienederlaag van PSV met de 2-2. © Pro Shots

Lege tank

Na een intensieve 75 minuten was het de vraag of een van beide ploegen nog wat over had om een winnende goal te forceren. Beide ploegen kregen het zwaar en met name bij Feyenoord was de tank leeg na de zware wedstrijd eerder deze week tegen FC Groningen. PSV probeerde het nog wel, maar kreeg geen grote kansen meer op de 3-2. Het verspeelde voor de eerste keer dit seizoen punten in eigen huis, maar behoudt de marge van tien punten op Feyenoord.