Wim Kieft en Kees Jansma hekelen interview Maurice Steijn: 'Moedwillig natrappen, niet chique'

Wim Kieft en Kees Jansma vonden het interview van Maurice Steijn bij Rondo totaal niet gepast. De oud-trainer van Ajax zat maandag bij het programma van Ziggo Sport, om daar antwoord te geven op vragen over zijn Amsterdamse periode. Kieft en Jansma vonden het volledig onnodig om nog oude koeien uit de sloot te halen.

Jansma had als perschef Steijn het advies gegeven om niet bij Rondo aan te schuiven. "Blijkbaar zit het zo hoog en zo diep bij hem, dat hij dit risico heeft genomen. Hij wist natuurlijk wel wat de risico's zouden zijn. Ik vind het onverstandig en niet chique."

'Moedwillig natrappen'

Kieft is het volledig met Jansma eens. De analist en oud-speler van Ajax vindt het apart dat Steijn telkens door moet gaan over zijn behandeling bij Ajax. Ook de kwestie met Hedwiges Maduro is volgens hem niet bevordelijk voor het huidige team. "Je merkt snel genoeg of spelers je vertrouwen of niet. Het is alleen een beetje moedwillig natrappen van Steijn."