Ajax heeft een bloedstollende 200e editie van De Klassieker gewonnen. In de Johan Cruijff ArenA werd het 2-0 door een doelpunt van Davy Klaassen in de 13e minuut en een goal van Jorthy Mokio in de blessuretijd. Feyenoord kreeg zat kansen om gelijk te maken, maar liet dat na. Het is voor Ajax de vierde overwinning op rij. Feyenoord en Robin van Persie komen juist steeds dieper in de problemen.

Ajax heeft de indrukwekkende lijn van de laatste weken doorgezet tegen Feyenoord. Met drie overwinningen op rij, gingen de Ajacieden met veel zelfvertrouwen het veld op bij De Klassieker. Dat vertrouwen werd al gauw kracht bijgezet door een mooi doelpunt van Davy Klaassen, die zichzelf wel blesseerde bij het juichen van dat doelpunt.

Feyenoord in de hoek waar klappen vallen

Hij kon verder en zorgde bijna nog voor de 2-0 vlak voor rust, maar zover kwam het nog niet voor Feyenoord. Wel moesten zij al gauw Bart Nieuwkoop missen, wat de personele problemen in Rotterdam nog groter maakt. De ploeg zit duidelijk in de hoek waar de klappen vallen, waar Ajax juist eerst in zat.

Beslissing Mokio

In de tweede helft kreeg Feyenoord nog zat kansen om de gelijkmaker te scoren, maar dat lieten ze na. Het is typerend voor de fase waar Feyenoord in zit. Ook kreeg het nog een flinke domper te verwerken met het wisselen van Luciano Valente. Hij kreeg een klap op zijn knie na een botsing met Regeer en kon niet verder. Feyenoord zette tot de laatste minuut aan maar kreeg de deksel in de laatste minuut van de blessuretijd op de neus. Invaller Jorthy Mokio scoorde de 2-0 voor Ajax en liet de Johan Cruijff ArenA ontploffen.

Drama voor Feyenoord

Met deze overwinning zet Ajax een imponerende reeks van vier overwinningen op rij neer. Waar de eerste twee (tegen Groningen en Fortuna Sittard) met hakken over de sloot werden binnengesleept, zag het er tegen Qarabag en Feyenoord veel beter uit. Het is nog niet echt in de Ajax-stijl, maar voorlopig werkt de aanpak van Fred Grim wel.

Voor Van Persie breken andere tijden aan. De druk op hem kan nu niet meer uitblijven na het drama in Boekarest en deze nederlaag tegen Ajax. Feyenoord loopt nu nóg verder achter op PSV en ziet Ajax juist alleen maar dichterbij komen.

Herbeleef hoe Ajax van Feyenoord won.

Mika Godts liet in de 82e minuut dé kans liggen om de beslissende en bevrijdende treffer te maken. Hij schoot hard naar de lange hoek, maar zag zijn inzet net voorlangs gaan. Feyenoord zet in de slotfase nog alles op alles om de gelijkmaker te maken. Maar ze kregen de deksel nog op de neus. Jorthy Mokio beliste het duel in het voordeel van Ajax met een doelpunt in de 95e minuut.

Ajax is overgegaan op tegenhouden en gokken op de counter. Er is nog een behoorlijke weg te gaan. Grim heeft ondertussen gewisseld: Gloukh en Steur zijn eruit. Mokio en Bounida komen erin. Eerder kwam Fitz-Jim er al in voor Klaassen, hij had bijna de 2-0 voor Ajax op de schoen. Zijn schot rolde in de 75e minuut net naast.

Vlak ervoor kreeg Feyenoord een fikse tegenslag te verwerken. Na de klap van Regeer en Valente kan de Feyenoorder toch niet door. Hij probeerde het nog wel, maar moest na een aantal minuten toch nog naar de kant. Dat is een flinke domper voor Van Persie. Ook Smal moest eruit bij Feyenoord.

Dat terwijl Feyenoord flink aandrong na rust. Ajax kwam met de schrik vrij in de 50e minuut. Ayase Ueda kreeg dé kans op de 1-1 voor Feyenoord. Hij kwam oog in oog te staan met Jaros, wipte de bal goed over hem heen maar zag de bal net langs de verkeerde kant van de paal gaan. Even later zat de schrik er goed in toen Regeer en Valente tegen elkaar botsten met de knieën.

Het werd al gauw duidelijk dat Ajax na rust had besloten op dezelfde voet verder te gaan. In de 47e minuut zorgde dat meteen voor dreiging. Na een mooie aanval op links kwam de voorzet van Owen Wijndal in eerste instantie bij niemand terecht. Maar op de zestien stond Youri Regeer klaar om de bal op goal te schieten. Luciano Valente kon blokken en voorkwam zo een grote kans voor Ajax.

Het is hetzelfde liedje als de slotfase van de eerste helft. Ajax was nog volop op zoek naar de 2-0. Met een mooie scrimmage voor de goal van Wellenreuther en een gigantische pegel van Kasper Dolberg kwamen ze dichtbij, maar bleef verder leed bespaard voor de bezoekende Rotterdammers. De ploeg van Robin van Persie zullen blij zijn geweest dat ze met 'maar' 1-0 de rust in gingen.

Het werd allemaal nog moeilijker voor Feyenoord toen ze na een half uur al de eerste wissel moeten doorvoeren. Nieuwkoop, speciaal klaargestoomd voor het duel met Ajax, wordt vervangen door Jordan Lotomba. Hij kan niet meer verder en zorgt voor grotere personele problemen bij Feyenoord. Op die positie is Givairo Read ook nog altijd geblesseerd. De opties raken op voor Van Persie.

Feyenoord komt weer iets meer in de wedstrijd na de flinke dreun die Klaassen uitdeelde. Even had Ajax vleugels, maar rond het half uur kreeg Feyenoord weer twee kansen. Een vrije trap bleek ongevaarlijk, maar even later kreeg ook Quinten Timber weer een kans na een afgeslagen kopbal van Feyenoord. De middenvelder was als eerste bij de bal maar schoot langs het zijnet.

Feyenoord krijgt klap na klap te verwerken. Want 'Mr. 1-0' Davy Klaassen zet in de dertiende minuut het stadion op zijn kop. Na knullig balverlies van Feyenoord op het middenveld, kan Klaassen vrij doorlopen richting de zestien van Feyenoord. Hij haalde venijnig uit en liet Wellenreuther kansloos. Ajax komt op een heerlijke voorsprong in eigen huis.

Dat terwijl Feyenoord juist de beste kans van de openingsfase had. Na een schot van Oscar Gloukh in de zesde minuut was het juist Feyenoord met de betere kansen. Wel moest Klaassen direct naar de kant voor verzorging; zijn wenkbrauw was opengesprongen. Inmiddels staat hij weer in het veld.

Ajax en Feyenoord trappen De Klassieker af onder bijzondere omstandigheden. Wegens de straf voor het vuurwerk bij Ajax-FC Groningen is de F-Side gesloten en dat zorgt toch voor een bijzonder beeld in het stadion. Voor Ajax zou een overwinning betekenen dat ze op de derde plek komen te staan, Feyenoord kan in het spoor van PSV blijven bij winst.

