GVVV leeft al maanden toe naar het prachtige bekeraffiche tegen PSV, maar doelman Ruben Kouwen zal met een sip gezicht naar Eindhoven afreizen. De GVVV'er pakte afgelopen weekend een rode kaart in de competitiewedstrijd tegen Jong Almere City, maar wijdt dat aan een arbitrale blunder. "Ik bespaar je de woorden die ik toen dacht", zegt de goalie.

Na een kwartier spelen mislukte een corner van GVVV volledig, waarna de beloften van Almere City razendsnel konden counteren. Tijdens die uitbraak werd GVVV’er Wimilio Vink licht aangetikt, waardoor hij ten val kwam. De scheidsrechter zag het niet, en zijn assistenten evenmin. Almere City verscheen vervolgens oog in oog met Van Kouwen, die de bal buiten het strafschopgebied met zijn handen tegenhield: rood, plus een schorsing voor het bekerduel met PSV.

'Ik bespaar je de woorden die ik dacht'

De doelman had aanvankelijk niet eens door dat hij het duel met PSV zou moeten missen. Zijn grootste frustratie was dat zijn team ruim een uur met tien man verder moest. Hij werd echter op het treurige feit gewezen door de materiaalman. "Ik bespaar je de woorden die ik toen dacht", vertelt hij tegen RTV Utrecht.

Trainer Gery Vink, oud-jeugdcoach van onder meer Ajax en PSV, sluit zich helemaal aan bij zijn goalie. "Ik ben zó teleurgesteld in de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Ze ontnemen iemand een wedstrijd tegen PSV voor 35.000 man. Dat zijn consequenties van mensen die niet opletten."

'Ik ben leeg'

Van Kouwen heeft er flink de pee in. "Ik kan niet overbrengen wat ik voel. Ik ben gewoon leeg. Dit is iets dat je niet snel meemaakt...", vervolgt de amateurkeeper. "Je gaat spelen tegen de nummer één van Nederland die Champions League speelt. Er gaan zoveel supporters van ons mee die om de club geven en achter ons staan. En dat moet ik dan missen. Dan is 'zuur' nog heel licht omschreven", besluit hij.