Op zijn 39ste bezorgde Berry Powel met GVVV de grote club PSV nog een angstige avond. Nu, jaren later, haalt de ex-topschutter van De Graafschap in gesprek met Sportnieuws.nl met zichtbaar genoegen het 'bekersprookje' weer op. In aanloop naar de editie van dinsdagavond vertelt hij hoe de droomloting van 2019 alles in gang zette. "We waren zó dichtbij", stelt Powel.

GVVV schakelde destijds in de tweede voorronde Kozakken Boys uit dankzij een rake kopbal van Powel in de 86e minuut en bereikte zo het hoofdtoernooi. In de eerste ronde volgde Helmond Sport-thuis. Opnieuw scoorde Powel en opnieuw werd het 2-1 voor De Blauwen. Daarna kwam de droomloting: een thuisduel met PSV.

De Eindhovenaren verkeerden eind 2019 niet bepaald in topvorm. Trainer Mark van Bommel werd vlak voor de bekerwedstrijd in Veenendaal ontslagen. "Het was de laatste wedstrijd voor de winterstop. We draaiden al een prima eerste seizoenshelft en toen kregen we nog een soort toetje in de vorm van een bekerwedstrijd. Uiteindelijk werd het een héél mooie avond", vertelt Powel zes jaar later in aanloop naar de nieuwe editie.

Het scheelde weinig of GVVV had voor een enorme stunt gezorgd. PSV speelde zwak, maar leek de 0-1 toch over de streep te trekken. Totdat Soufian Laghmouchi zes minuten voor tijd de 1-1 binnenschoot. Uiteindelijk besliste Mohamed Ihattaren met één van zijn laatste wapenfeiten voor PSV in de 118e minuut het duel. "We konden onszelf alleen net niet bekronen, maar we waren wel heel dicht bij een gigantische stunt. Het blijft gewoon een heel mooie, memorabele avond."

'Huh ik wist niet dat je dat kon'

De oud-speler van onder meer FC Groningen en De Graafschap heeft een fraaie carrière achter de rug, maar toch besloot Powel om zijn loopbaan bij de topamateurs af te sluiten. Hij weet als geen ander hoe bijzonder bekerduels tegen BVO’s kunnen zijn. "Ik weet nog dat we een keer met Groningen naar Hollandia moesten. Zij kwamen na een uur met 2-0 voor door twee doelpunten die ze nooit meer zouden maken", vervolgt Powel.

"Nou, toen moesten we er flink tegenaan", herinnert de technisch manager van De Graafschap zich. "Uiteindelijk konden we het écht nog maar net in de blessuretijd repareren." Groningen maakte in de 88e minuut de gelijkmaker en vijf minuten later de winnende treffer. "Zulke avonden brengen altijd krachten naar boven bij amateurs. Die zie je ineens dingen waarvan je denkt: huh, ik wist niet dat jij dat kon."

Geen motivatie nodig

Powel hoopt vooral dat de GVVV-spelers genieten van het prachtige affiche in het Philips Stadion. "Je hoeft als amateurtrainer je spelers niet te motiveren, want dit is het mooiste wat er is voor amateurs. Je ziet in één keer spelers dingen wél doen waar je normaal het hele jaar op hamert. Voor BVO’s is het vaak een verplicht nummer tussendoor, maar de verschillen zijn gewoon minder groot geworden. Vooraf weet je dan ook vaak: dat wordt toch heel lastig."

"Als ze gewoon zo lang mogelijk standhouden en de schade beperkt weten te houden… En dan misschien nog uit een spaarzame counter een doelpuntje kunnen meepikken, dan is het voor GVVV een geslaagde avond. Gery Vink zal zijn strijdplan klaar hebben liggen om toch te kijken of hij ergens PSV kan verrassen."

Stunt vrijwel zeker uitgesloten

Volgens de oud-bekerheld is het jammer dat de bekerkraker niet in Veenendaal wordt gespeeld. "Het is natuurlijk mooi op zo'n uitpuilend sportpark, want in het Philips Stadion zal het niet uitverkocht zijn. Voor GVVV was er bovendien écht wel een thuisvoordeel geweest, omdat je op kunstgras speelt en het licht is ook net wat donkerder. Aan de andere kant, voor flink wat jongens is het toch mooi om een keer in zo’n groot stadion te mogen spelen."

"PSV is natuurlijk wel echt de ploeg in vorm. Het blijft bekervoetbal, maar het feit dat PSV thuis speelt, verkleint de kans toch aanzienlijk op een stunt", besluit Powel.