Je kan er niet meer omheen: de Spotify Wrapped-lijsten op Instagram. Begin december betekent ook het moment dat iedereen hun muziekstijl tentoonstelt door middel van hun Spotify Wrapped. Daar doen voetballers en voetbalclubs maar al te graag aan mee en dat leidt tot grote verrassingen voor het grote publiek.

PSV is de eerste club tot nu toe in de VriendenLoterij Eredivisie die de Wrapped van hun spelers heeft gedeeld. Er zullen vast nog een boel volgen, maar bij de selectie van de koploper valt er ook al genoeg op. Zij volgen het voorbeeld van FC Barcelona, die ook al de lijstjes van wat spelers deelde. Dat is echter niet zo vreemd, Spotify is nota bene hun grootste sponsor.

Lijstje van Jerdy Schouten

Bij PSV valt direct de top-5 nummers van aanvoerder Jerdy Schouten op. Geboren in Hellevloetsluis kan je zien dat de Rotterdamse invloed behoorlijk groot is op zijn luistergedrag. Geen Nederlandse popnummers voor de degelijke middenvelder, maar de ruwe rapnummers van Rotterdamse rappers Kevin en Jack.

Dat Jack in lijstjes van voetballers voorbij komt is niet zo vreemd, zijn nummers hebben vaak referenties naar voetballers of andere zaken die met de sport te maken hebben. De reacties in de comments bij de post van PSV zijn het er allemaal over eens: deze muziekstijl hadden ze niet bij Schouten verwacht.

Joey Veerman

Wiens lijstje totaal geen verrassing is, is die van Joey Veerman. De Volendammer blijft akelig dicht bij zijn roots en heeft een Hollandstalige lijst vol met Volendammers. Hij geeft al vaker aan al die rap niet te moeten hebben en houdt van de Nederlandse zang. De 3J's staat maar liefst vier (!) keer in zijn top-5-lijstje. Maar er is ook nog plek voor Mona Lisa van Robert van Hemert.

Salah-Eddine en Nick Olij luisterden veel naar de meest gestreamde Nederlandse artiest van het jaar; Frenna. De rapper trad bij Nederland-Litouwen nog op met het nummer ZaaZaa, maar in huize Olij klonk dat veel vaker door de speakers: het nummer stond daar op 4. Bij Salah-Eddine was Frenna nummer 5 van topartiesten.

Wie ook fan van Frenna is, is niemand minder dan bondscoach Ronald Koeman. Na afloop van de wedstrijd Nederland-Litouwen vroeg Sportnieuws.nl hem naar het optreden van de rapper, waarna Koeman onthulde dat hij Frenna eens had geboekt voor de verjaardag van zijn zoon.

Ismael Saibari en Lamine Yamal

Ismael Saibari heeft een opvallende artiest in zijn lijst staan; Morad. Twee nummers van de Marokkaans/Spaanse rapper staan in de Wrapped van de man in vorm bij PSV. De link tussen Saibari en Morad is niet per se heel bijzonder, maar wat Morad bijzonder maakt is dat hij de nummer 1 artiest is van niemand minder dan Lamine Yamal. De sterspeler van Barcelona luisterde zo'n 45.000 minuten naar muziek dit jaar en deed dat het meest naar Morad.

Noa Lang

Een opvallende afwezige in de hitlijstjes van de PSV'ers is oud-teamgenoot Noa Lang. De vleugelspeler van Napoli had de nodige hits in 2025 maar die zijn niet terug te vinden in de lijstjes van zijn teamgenoten.