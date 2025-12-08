Dick Advocaat loodste Curaçao naar het eerste WK voetbal ooit voor het kleine land. De Kleine Generaal was maandag te gast bij Vandaag Inside en bleek iets gemeen te hebben met zanger Gerald Joling.

Nadat Advocaat vertelt over het zenuwslopende slotduel tegen Jamaica, waarna het eiland een ticket greep voor het WK, neemt presentator Wilfred Genee het woord. Hij zegt: "Gerard, jij hebt toch invloed gehad op de carrière van Dick?"

En Joling zegt: "Nou, ik heb geen invloed daarop gehad. Maar ik heb ooit een haartransplantatie gehad, 35 jaar geleden. Toen heb ik Dick er ook warm voor laten lopen. Ik heb later het via een andere techniek gedaan. Zo lang ken ik hem al."

Telefoonnummer

Advocaat erkent dat er toen contact was. "Ik kreeg zijn telefoonnummer van Willeke Alberti. Ik wilde zijn nummer hebben. 35 jaar geleden, toen was dat nog in het beginstadium."

Joling legt uit hoe het toen in zijn werk ging bij een haartransplantatie: "Toen ging er nog een hele reep uit vanuit je achterhoofd. Het bloed spoot tegen het plafond aan. Daar haalden ze de haartjes uit die later worden ingeplant. Ik heb wat zakhaar, wat schaamhaar en wat kuithaar", grapt hij.

Naald

Dat proces van het opnieuw inplanten van haartjes was toen nog niet zo verfijnd.

"Die naald was krom. Dat was verschrikkelijk. Daar kies je zelf voor. Tegenwoordig tatoeëren ze het ook, dan laten ze het donker tatoeëren. Bij de een lukt het wat beter dan bij de ander. Ik en Dick hebben meegemaakt dat mannen zaten te janken. Hun vrouw wilde van hen af. Ja, dan is het geen echte liefde."

Curaçao

Curaçao voetbalt in het Amerikaanse Houston het eerste duel ooit op een WK, met Duitsland als tegenstander. De wedstrijd tussen de ploeg van bondscoach Dick Advocaat en de viervoudig wereldkampioen begint op 14 juni om 19.00 uur Nederlandse tijd in het NRG Stadium. Curaçao speelt op 20 juni in Kansas City tegen Ecuador en sluit de groepsfase van het WK op 25 juni af met een wedstrijd tegen Ivoorkust in Philadelphia.

De 78-jarige Advocaat kan de oudste bondscoach ooit op een WK worden. Dat is nu nog de Duitser Otto Rehhagel, die in 2010 bijna 72 was toen hij Griekenland op het WK van 2010 in Zuid-Afrika leidde.