Topvoetballer Erling Haaland verscheen behoorlijk geïrriteerd voor de camera na het gelijkspel van Manchester City tegen AS Monaco in de Champions League. Hij was zelf verantwoordelijk voor twee goals, maar was alles behalve tevreden met zijn spel. "We verdienden het niet."

Manchester City speelde in de tweede speelronde van de competitiefase van de Champions League met 2-2 gelijk tegen AS Monaco in het Prinsdom. Haaland zette zijn ploeg al vroeg op voorsprong, maar die werd slechts drie minuten later alweer tenietgedaan door oud-PSV'er Jordan Teze. Vlak voor rust scoorde de Noorse spits de 2-1.

Dat leek na rust ook lang de eindstand te gaan worden, tot er in de laatste minuut van de reguliere speeltijd een penalty werd gegeven aan de thuisploeg. Nico González werd bestraft voor gevaarlijk spel en Eric Dier benutte de strafschop voor Monaco.

Woede

Direct na afloop van de wedstrijd sprak topspits Erling Haaland met TNT Sports. In tegenstelling tot Pep Guardiola, die zich woedend richtte op de arbitrale beslissingen, was de Noorse aanvaller kritisch op de prestatie van zijn team, vooral in de tweede helft.

"We deden onnodige dingen in de tweede helft en ik denk niet dat we goed genoeg speelden. We verdienden de overwinning niet", waren zijn opvallende uitspraken. "Ik heb de penaltysituatie niet opnieuw gezien, maar ik kan me voorstellen dat als je iemand in het gezicht raakt, het een penalty is."

"Ik weet het niet… Ik deed mijn werk in de eerste helft, in de tweede helft niet," voegde Haaland eraan toe. De Noorse doelpuntenmachine staat dit seizoen op 11 goals in 8 wedstrijden in alle competities voor Manchester City.

Angst

Hopelijk blijft Haaland niet te lang over de wedstrijd piekeren. Hij heeft al genoeg aan zijn hoofd voordat hij 's nachts gaat slapen. Hij onthulde onlangs dat hij vaak erg bang is. "Ik ben momenteel bang voor de dood, omdat ik niet weet wat er gebeurt," vertelt de topspits in een interview met de Noorse televisiezender NRK.

Deze doodsangsten kwellen hem vooral voordat hij in slaap valt. "Het is beangstigend als je alleen in bed ligt voordat je in slaap valt en denkt: 'Wat gebeurt er op de dag dat ik sterf?' Ga ik naar de hemel? Kom ik in de hel?", vraagt hij zich hardop af.