Wout Weghorst is helemaal klaar met kritiek op Ajax-trainer John Heitinga in de media. Dat liet de spits weten na het gelijkspel van Ajax tegen Sparta (3-3): "Ik vind dat hij vanaf het eerste moment dat hij onze trainer is geworden, sh*t van heb ik jou daar over zich heen heeft gehad."

Weghorst scoorde twee keer tegen de ploeg van voormalig Ajax-trainer Maurice Steijn, maar blij was hij na afloop van het duel allerminst. Een verslaggever van de NOS stelde tegenover de spits dat het teleurstellende spel van Ajax dit seizoen niet te wijten zou zijn aan Heitinga, maar die opmerking zinde Weghorst niet.

'Daar vind ik wel wat van'

"Dat zijn niet de geluiden die ik hoor van jullie de laatste weken”, reageerde hij zichtbaar geërgerd. Vermoedelijk verwees hij daarmee naar geluiden van media en analisten de laatste tijd, waarbij de houdbaarheid van Heitinga als Ajax-trainer vaak in twijfel wordt getrokken. “Uiteindelijk is de trainer degene die verantwoordelijk is. Hij is verantwoordelijk voor ons elftal. Ik vind alleen wel dat vanaf het eerste moment dat hij onze trainer is geworden, hij sh*t van heb ik jou daar over zich heen heeft gehad. Daar vind ik wel wat van.”

'Nederland, wat zijn we aan het doen?'

"Natuurlijk mag er wel een verwachtingspatroon zijn", ging de spits verder. "Maar hoe wij dingen op de man spelen… Ik zie hem ook in de kleedkamer staan. Dan denk ik soms wel: 'Nederland, wat zijn we aan het doen?'”

Weghorst stelt dan ook dat dat wellicht te wijten is aan de cultuur in Nederland: “De manier waarop je met een bepaalde framing mensen en clubs kan wegzetten. Daar vind ik wel wat van. Daar zijn we in Nederland heel goed in. Het is schijnbaar iets wat bij onze cultuur past, maar ik vind het helemaal ruk.”

Positie Heitinga

Ondertussen lijkt de positie van Heitinga als trainer van Ajax lijkt wankeler dan ooit. Een poll onder 2500 bezoekers van Sportnieuws.nl resulteerde in ruim 80 procent respondenten die vinden dat Heitinga moet vertrekken.

