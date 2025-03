TV-gids: op deze zender kijk je live naar Spanje - Nederland in de Nations League

In de zomer van 2024 was Jordan Henderson met Ajax in volle voorbereiding op het nieuwe seizoen. Toen duidelijk werd dat hij van zijn werkgever een paar dagen vrij kreeg besloot hij een trip naar Berlijn te maken. De middenvelder wilde koste wat het kost de EK-finale van Engeland bijwonen. Nadat Henderson een jaar later weer terug is bij de Engelse selectie, blikt hij terug op zijn reis naar Duitsland.