Grote verbazing om opvallende afwezige bij Oranje-selectie: 'Geef hem nou een kans'

Tijdens de Eredivisie Awards kwamen tal van prominenten uit de voetbalwereld langs. Voetballers, analisten, trainers en oud-gedienden, en allemaal waren ze het over één ding eens: één van de kandidaten had toch echt bij de selectie van Oranje moeten zitten.

Het is een speler die maar liefst twee keer in de prijs kon vallen op de avond van de Awards. Het gaat om kersvers Feyenoord-aanwinst Sem Steijn. De zoon van trainer Maurice Steijn zelf bleef er rustig onder in gesprek met deze website: "Ik houd er geen rekening mee. Ik ben bezig met mijn ontwikkeling. Ik heb andere dingen. Ik focus me daar gewoon op."

Logischerwijs kon Sem verder weinig erover zeggen, anders dan dat hij erg geduldig is. Vader Maurice werd er ook naar gevraagd: "De concurrentie is heel groot. Middenvelders die bij Europese topclubs zitten, maar hij is topscorer van Nederland met 24 goals. Wellicht ook nog gekroond tot beste speler van de Eredivisie dit seizoen, het zou mooi zijn als hij erbij zou zitten."

Vriend van de familie en oud-speler Glenn Helder is ook duidelijk: Steijn moet alle prijzen winnen. Hij is al topscorer, maar kan doelpunt van het jaar ook pakken en speler van het jaar. "Hij is niet alleen topscorer, maar ook de manier waarop. Allemaal verschillende soorten goals. En waaronder goals die uit de sprint, maar ook goals waar hij verdedigers uitkapt en met zijn verkeerde been in de kruising jast."

Helder vindt ook dat Steijn bij Oranje had moeten zitten. "Ik vind gewoon dat hij iets te weinig waardering daarvoor krijgt, want ik had sowieso gevonden dat hij bij het Nederlands elftal had moeten zitten. Als jij topscorer bent van de Nederlandse competitie, dan vind ik dat je erbij hoort. In de tijd dat Luuk de Jong topscorer was, zat hij altijd bij Oranje. Geef hem nou een kans", sprak hij uit.

