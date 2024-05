Wout Weghorst bezig met transfer naar jeugdliefde FC Twente: 'Hij heeft daar veel emoties bij'

Wout Weghorst hoopt komende zomer een belangrijke rol te kunnen vervullen bij het Nederlands elftal, maar buiten het maken van de winnende goal in de EK-finale heeft hij nog een grote droom. Voetballen voor FC Twente. Achter de schermen is de international druk bezig om die droom te verwezenlijken.

Weghorst, die geboren is in het Overijsselse Borne, was als kind groot fan van de club uit Enschede. De spits kreeg echter nog niet de kans om voor FC Twente te spelen. Hij speelde zelfs twee jaar voor rivaal Heracles Almelo. Toch wil de 31-jarige spits dolgraag een stap maken naar Enschede.

Contact tussen Weghorst en FC Twente

Weghorst staat onder contract bij het Engelse Burnley, maar die club degradeerde dit seizoen uit de Premier League. De Nederlandse spits heeft daar echter weinig van meegekregen, want hij werd dit seizoen verhuurd aan Hoffenheim. Toch zal hij deze zomer wel eerst terug moeten naar Engeland. Wat Burnley precies met hem wil is nog onduidelijk, maar over de wensen van Weghorst is zaakwaarnemer Simon Cziommer tegen Voetbal International heel duidelijk.

"Een overgebleven doel is om nog in het rood van FC Twente te spelen", vertelt Cziommer tegen VI. Er is ook contact tussen de club en het kamp Weghorst: "We communiceren eerlijk en open met Arnold Bruggink. Wout en ik hebben daar veel emoties bij, dus we willen geen dingen beloven die we niet waar kunnen maken."

'Dan wordt het een ander verhaal'

Weghorst heeft nog een contract voor een jaar bij Burnley en dus zijn Weghorst en FC Twente in eerste instantie afhankelijk van wat zij willen: "Stel dat Vincent Kompany (trainer van Burnley, red.) zegt: 'Ik heb Wout nodig om ons naar de Premier League te schieten'. Dan wordt het een ander verhaal. Volgende week vlieg ik naar Burnley om met de eigenaar en de trainer te bespreken wat de bedoeling is."

De spits heeft er de afgelopen jaren geen geheim van gemaakt dat hij graag nog eens in de Grolsch Veste wil spelen. In gesprek met Viaplay eerder dit jaar vertelde hij over die droom: "Als kleine jongen ging ik daar met mijn broers vaak zelf heen. We zaten op Vak P, bij het fanatieke deel."