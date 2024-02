Wout Weghorst over Louis van Gaal: 'Hij heeft me altijd gezegd dat ik iets speciaals kan doen'

Louis van Gaal heeft een speciaal plekje in het hart van Wout Weghorst. "Die band is heel speciaal", vertelt de speler van TSG Hoffenheim. Weghorst werd standaard opgeroepen voor Oranje door de ex-bondscoach.

De 29-voudig international vertelt over zijn band met Van Gaal in de Viaplay-special Waanzinnige Wout. Onder Van Gaal strandde Weghorst op het WK in Qatar in de kwartfinale. Na een 0-2 achterstand scoorde Weghorst twee keer. "Hij is een fantastisch mens, een fantastische persoonlijkheid. Hoe ik daar mee heb gewerkt, hoe hij voetbal benadert. Vanaf dag één dat hij binnenkwam zei hij: ‘We worden wereldkampioen’.”

'Mijn nummer 1-spits ga je niet worden'

Ondanks het positieve verhaal van Weghorst, is hij nooit een basisspeler geweest in de ogen van Van Gaal. “De trainer is altijd heel duidelijk tegen me geweest. Hij zei: ‘Wout, ik wil je echt heel graag bij de selectie hebben. Je bent van hele grote waarde voor mijn elftal met je persoonlijkheid, hoe je traint. Daar ben je voor mij echt de nummer 1 in, maar mijn nummer 1-spits zal je nooit gaan worden.’”



Maar juist deze eerlijkheid, waardeert Weghorst. “Lekker is het niet om te horen", vertelt hij. "Maar ik zei tegen hem: 'Ik zal tot de laatste dag dat ik hier ben jou proberen te overtuigen om me te laten spelen."

'Teun wilde geen contact maken'

Weghorst maakte tegen Argentinië diep in blessuretijd de gelijkmaker door een ingestudeerde vrije trap. "Frans Hoek noemde het de Wout-variant", lacht Weghorst. "Perfect tot uitvoering gebracht, op Frenkie (de Jong, red.) na, want hij vergat te blokken.”



De spits wist niet of Oranje écht voor de variant zou gaan. Contact met Teun Koopmeiners en Cody Gakpo werd niet gevonden, dus wachtte Weghorst af. "Maar Teun wilde geen contact meer met me maken, want hij dacht: straks ziet iemand het. Dus ik wist echt tot de laatste seconde niet of hij hem wel of niet zou spelen."