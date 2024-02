Wout Weghorst doet open sollicitatie: 'Heb nog één droom: bij FC Twente spelen'

Wout Weghorst speelt tegenwoordig bij Hoffenheim in de Bundesliga, maar heeft nog één droom in zijn voetballoopbaan: voetballen bij FC Twente. Dat vertelde hij in een interview met Viaplay.

Weghorst is geboren in het Overijsselse dorp Borne, wat dicht bij Enschede ligt. Hij speelde al voor Heracles, de andere club uit de regio Twente, maar zou dus ook nog graag voor de FC willen spelen.

Vak P

"Ik heb het altijd gezegd, ik heb nog één droom en dat is om bij FC Twente te spelen", vertelt Weghorst. "Daar ging ik als kleine jongen zelf naartoe met m'n broers. Dan zaten we op Vak P, het fanatieke deel van de Twente-aanhang. Dat is wel iets wat ik altijd heb gezegd: ik zou daar nog eens willen voetballen in m'n carrière."

De 31-jarige spits denkt dat hij zeker nog van waarde kan zijn voor de club uit het oosten. Het liefst snel. Maar ook al is dat pas op zijn 37e, dan nog wil Weghorst spelen voor FC Twente. "Ik hoop dat ik nog steeds fit ben op mijn 37e, zodat ik nog steeds van waarde kan zijn."