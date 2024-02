Wout Weghorst grapt over Joshua Zirkzee en Brian Brobbey: 'Jongens moeten het niet te goed doen'

Wout Weghorst heeft zich in een interview met ViaPlay uitgesproken over Brian Brobbey en Joshua Zirkzee. De spits ziet de ontwikkeling van de jonge talenten als een goed teken, maar ze moeten zich ook weer niet te goed ontwikkelen.

"De ontwikkeling van die jongens is inderdaad goed, maar ze moeten het ook niet te goed doen", grapt de spits in een interview met ViaPlay. De spits hoopt natuurlijk zelf op een basisplek in Oranje en een plaatsje in de selectie voor het aankomende EK in Duitsland.

Oranje

Weghorst staat bekend om zijn belangrijke doelpunten voor het Nederlands elftal. Zo sleepte hij een verlenging en penaltyserie uit het vuur op het WK in Qatar tegen Argentinië. Oranje verloor dit duel uiteindelijk wel. Weghorst speelt inmiddels op huurbasis bij TSG Hoffenheim. De spits staat nog tot 2025 onder contract bij zijn huidige broodheer Burnley, maar hij werd al meermaals in verband gebracht met FC Twente.