Ajax verloor zondag met 2-1 bij FC Utrecht en dus zit de geplaagde topclub na het ontslag van John Heitinga nog dieper in de ellende. Een afgekeurde goal van Wout Weghorst zorgde uiteindelijk voor veel discussie. Zelf uitte de Ajax-spits na afloop keiharde kritiek op scheidsrechter Danny Makkelie.

De frustratie van Weghorst na de nederlaag was groot, maar dat kwam vooral door de afgekeurde goal voor rust. Makkelie liet eerst doorgaan, maar werd naar de kant geroepen door een vermeende overtreding van Lucas Rosa in de aanval en hij ging daarin mee. "Ik vind het echt bizar", reageerde Weghorst bij ESPN.

'Ik vind het echt bizar'

"De scheidsrechter kiest ervoor om op een bepaaalde manier de wedstrijd in te gaan. Hij laat veel gaan, dat vind ik prima, daar hou ik van. Hij wijst zelfs naar de bal, ik vind het echt bizar. Ik moet me inhouden en rustig blijven, maar als jij een wedstrijd op een bepaalde manier wil fluiten... Dit is gewoon een doelpunt en een cruciaal moment in de wedstrijd."

Extra pijnlijk was het dat Ajax vlak na de afgekeurde goal direct de 1-0 tegenkreeg en dus met een achterstand de rust in ging. In de pauze sprak Weghorst met Makkelie: "Hij komt naar me in de rust toe met: 'de VAR roept'. Ik voel alleen maar onzekerheid, dat ik zeg: jij bent toch de scheidsrechter? Ik moet eerlijk zeggen dat ik het van een bedenkelijk niveau vind. Het is niet alleen deze wedstrijd. Het is al weken aan de gang. Je ziet gewoon dat hij naar de bal wijst."

'Dat is wat niemand meer durft'

Weghorst stoort zich er al langer aan dat de scheidsrechters niet hun eigen keuzes durven te maken: "Ik zag gisteren een scheids (bij FC Volendam - NAC Breda, red.) die twee directe rode kaarten gaf uit zichzelf. Kijk, iemand met persoonlijkheid die zelf een beslissing durft te nemen. Dat is wat niemand meer durft, ze wijzen allemaal naar de VAR, want die grijpt in en dan kan je je verschuilen."

Toch wilde Weghorst de schuld voor de nederlaag niet volledig bij Makkelie leggen: "Ik weet ook wel dat ik niet naar de scheidsrechter moet wijzen, want je krijgt ook weer twee doelpunten tegen uit standaardsituaties. Dat is frustrerend."

